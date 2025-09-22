La Capital | Ovación | Russo

Dieron de alta a Russo, que ya está de regreso en su casa

El ex-Central había quedado internado con deshidratación y algunos valores altos de bilirrubina

22 de septiembre 2025 · 20:26hs
Dieron de alta a Russo, que ya está de regreso en su casa

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, fue dado de alta y ya se encuentra en su casa luego de haber sido internado nuevamente este lunes al asistir a la clínica Fleni para realizarse los chequeos médicos correspondientes.

Los profesionales detectaron que el experimentado director técnico estaba deshidratado y con algunos valores altos de bilirrubina, situación que motivó que quedara en observación durante el día.

>> Leer más: Miguel Russo volvió a ser internado tras el empate de Boca ante Central Córdoba

Tras recibir medicación e hidratación por medio de suero, el estado de deshidratación fue corregido y Russo pudo regresar a su domicilio en horas de la tarde.

Allí será visitado por el médico de Boca, quien evaluará su evolución y determinará, junto al propio entrenador, si conviene que esté presente en la práctica del plantel.

La idea es que este martes el ex-Central vuelva a realizarse estudios para confirmar que los valores se encuentran en parámetros normales. En caso de que los resultados sean satisfactorios, Russo planea asistir por la tarde al entrenamiento de Boca, que el lunes tuvo jornada libre tras el empate 2 a 2 frente a Central Córdoba.

El pasado 2 de septiembre, luego de la victoria 2 a 0 sobre Aldosivi en La Bombonera, el DT había acudido al mismo sanatorio para realizarse controles de rutina. En aquella ocasión se le detectó una infección urinaria y permaneció internado tres días por precaución, hasta recibir el alta el viernes 5.

La situación actual, aunque nuevamente obligó a su hospitalización, parece estar bajo control y desde el cuerpo médico de Boca transmiten tranquilidad. Todo indica que Russo podría retomar su actividad habitual en las próximas horas, siempre y cuando los estudios de este martes confirmen su evolución favorable.

Noticias relacionadas
Newells pagó caro un error de Espínola en la salida y pierde 1 a 0.

En vivo: Newell's comenzó con el pie cambiado el segundo tiempo y pierde 2 a 0 con Belgrano

La jugada en la que Banega recibe tras la ejecución del córner. Después hubo mano de Sporle, pero estaba todo invalidado.

Todo Newell's pidió penal, pero se cobró un offside de Banega

El estadio Julio César Villagra, desde el campo de juego. Ahí juegan Belgrano y Ndewells.

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

El Ogro Fabbiani ante Belgrano. Newells y una parada brava en Córdoba.

Aquí están, estos son los once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani

Ver comentarios

Las más leídas

El contraste en los dichos de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

El contraste en los dichos de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Santa Fe reforzará la prohibición total de celular en las escuelas primarias

Santa Fe reforzará la prohibición total de celular en las escuelas primarias

Lo último

En vivo: Newells comenzó con el pie cambiado el segundo tiempo y pierde 2 a 0 con Belgrano

En vivo: Newell's comenzó con el pie cambiado el segundo tiempo y pierde 2 a 0 con Belgrano

El Tesoro de EEUU sale al rescate del gobierno para que no entre en default

El Tesoro de EEUU sale al rescate del gobierno para que no entre en default

Dólar agro: hasta las elecciones buscan juntar u$s 7 mil millones

Dólar agro: hasta las elecciones buscan juntar u$s 7 mil millones

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

En 2024 volvió a caer el número de matrimonios por segundo año consecutivo y la tasa de uniones fue una de las peores en 15 años
En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
En vivo: Newells comenzó con el pie cambiado el segundo tiempo y pierde 2 a 0 con Belgrano
Ovación

En vivo: Newell's comenzó con el pie cambiado el segundo tiempo y pierde 2 a 0 con Belgrano

Aeropuerto: advierten que las partidas nacionales discriminan a Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Aeropuerto: advierten que las partidas nacionales discriminan a Rosario

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino
POLICIALES

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos
La Ciudad

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Se anunció en Argentina un tratamiento que puede retrasar el Alzheimer

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Se anunció en Argentina un tratamiento que puede retrasar el Alzheimer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El contraste en los dichos de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

El contraste en los dichos de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Santa Fe reforzará la prohibición total de celular en las escuelas primarias

Santa Fe reforzará la prohibición total de celular en las escuelas primarias

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Ovación
En vivo: Newells comenzó con el pie cambiado el segundo tiempo y pierde 2 a 0 con Belgrano
Ovación

En vivo: Newell's comenzó con el pie cambiado el segundo tiempo y pierde 2 a 0 con Belgrano

En vivo: Newells comenzó con el pie cambiado el segundo tiempo y pierde 2 a 0 con Belgrano

En vivo: Newell's comenzó con el pie cambiado el segundo tiempo y pierde 2 a 0 con Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Dieron de alta a Miguel Ángel Russo, que ya está de regreso en su casa

Dieron de alta a Miguel Ángel Russo, que ya está de regreso en su casa

Policiales
Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino
POLICIALES

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

La Ciudad
En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
La Ciudad

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

Colectivos en Rosario: qué métodos de pago se pueden usar para viajar

Colectivos en Rosario: qué métodos de pago se pueden usar para viajar

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Rosario corre por el ambiente: se abre la inscripción al 10º Maratón del Bosque

Rosario corre por el ambiente: se abre la inscripción al 10º Maratón del Bosque

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones
POLICIALES

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley en suspenso
Política

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley "en suspenso"

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte
POLICIALES

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez
La Ciudad

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico
Información General

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña
Policiales

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña

Día Mundial sin Auto: el sistema de bicicletas  públicas hoy es gratuito
La Ciudad

Día Mundial sin Auto: el sistema de bicicletas  públicas hoy es gratuito

El tiempo en Rosario: lunes ventoso, fresco de mañana y agradable a la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes ventoso, fresco de mañana y agradable a la tarde

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria
Política

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones
Policiales

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca
La Ciudad

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico
Ovación

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario
La Ciudad

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino
El Mundo

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk
El Mundo

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres
Información General

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro
El Mundo

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo
La Ciudad

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió
Política

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió