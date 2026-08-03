El premio del Zorro Cóccaro a Guch por su asistencia en el primer gol de Newell's

Tras el empate 2-2 en el Coloso, el volante de las inferiores leprosas reveló que el Zorro le pagó un premio en dólares por su pase de gol

Matías Cóccaro encontró la pelota dentro del área y remató para poner el empate parcial de Newell's ante Boca.

Los pibes de Newell's encabezaron la remontada ante Boca este domingo, en el empate 2-2 en el Coloso , luego de un complicado primer tiempo en el que se fueron abajo en el marcador. Facundo Guch, Thomas Ríos y Luca Regiardo fueron los protagonistas de la Lepra , aunque el número 20 se llevó un premio extra de parte de Matías Cóccaro .

Tras la charla de Frank Darío Kudelka durante el entretiempo, el Rojinegro salió a la cancha en la segunda etapa decidido a levantar el partido, y así fue. A los cinco minutos, Franco Escobar apuró un lateral y Guch recibió fuera del área, encaró hacia adentro y remató mordido, pero la pelota cayó en los pies de Cóccaro .

El Zorro se tomó un momento dentro del área Xeneize y definió contra un palo para estampar el empate parcial , que minutos después completó la remontada con la gran jugada de Regiardo que, gracias a la asistencia de Ríos, sacó un potente remate que se clavó en el ángulo y puso el 2-1 para Newell's.

No obstante, el equipo de Kudelka no pudo sostener la ventaja y Boca encontró el empate con una jugada de contraataque. De igual manera, los pibes de las inferiores leprosas fueron reconocidos por los hinchas , con un plantel plagado de juveniles formados en Bella Vista.

El Zorro Cóccaro celebra el empate de Newell's ante Boca. Luego llegaría el gol de Luca Regiardo.

El premio de Cóccaro a Guch

Después del partido, en la zona de vestuarios, Guch reveló que recibió una recompensa de parte de Cóccaro por su asistencia en el primer tanto de Newell's. “Tremenda asistencia me dio. Ya le pagué igual”, afirmó el Zorro, que anotó su tercer gol con la camiseta rojinegra.

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“Jugamos una apuesta que por cada asistencia teníamos premio. Así que ligué plata”, confesó Guch durante una entrevista con ESPN en la zona mixta del Coloso.

Al ser consu

Ahora todos van a querer asistir... ¡Atención al jugoso premio que se llevó Guch por asistir al Zorro Cóccaro!



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ltado por la cifra del premio, el número 20 leproso confirmó que Cóccaro le entregó “200 dólares por asistencia”, por lo que sentenció: “Le voy a dar todos los pases ahora”.