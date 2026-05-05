El futbolista profesional más longevo del mundo: "Hay burlas y discriminación de algunos rivales"

¿Por cuántos clubes pasaste? Porque jugaste en Italia, Canadá, Estados Unidos, España, entre otros.
He jugado en 52 ó 53 porque en algunos repetí, como en Uruguay. Y calculo que jugué cerca de dos mil partidos.
Robert Carmona, jugador más longevo
¿Qué es lo que dejaste de lado en tu vida?
El tema de los entrenamientos nunca lo dejé. Fui y soy muy motivador de las prácticas. Para contrarrestar la capacidad de juego, el buen pie o lo que sea hay que estar bien físicamente. Eso fue mi caballito de batalla, más allá de que es bueno para la salud y para la vida. Hoy uno no tiene la misma velocidad y el fútbol es más rápido. Se va con más vehemencia, los jugadores son muy fuertes, entonces juego de primera y rápido. A pesar de mi lentitud juego de primera, me muevo rápido, me desmarco. Soy bastante inteligente para resolver las cosas con rapidez.
¿Dejaste muchas cosas en lo familiar?
Muchas reuniones o eventos. No soy mucho de eso, de salir. No voy a reuniones con los jugadores ni a comer asados porque no me gusta, prácticamente no como carne. Me gusta andar solo. No voy a gimnasios, hago mi rutina solo. A los 17 años corté las salidas, el fútbol había marcado mi vida.
¿Estás casado?
Sí, gracias a Dios, ja. Mi esposa ha sido lo mejor que Dios me dio porque fue un sostén importante para mi profesión. Ella es pediatra, neuróloga, está en la salud, entonces tengo un apoyo con los estudios médicos. No soy hincha de un club, no soy fanático del fútbol para ir a mirarlo. Vivo el fútbol de otra manera.
El vínculo con los rivales
La relación con los jugadores, con los rivales sobre todo, porque a veces te enfrentás con muchachos de 18 ó 19 años, ¿hay alguna cargada, cierta pica o te respetan?
Sí, hay burlas, hay incomodidad de parte de ellos hacia mí porque muchos no lo soportan, molesta, hay mucha manija, hay golpes agresivos Pero la gran mayoría me ha tratado muy bien y al final me felicitan, me saludan...
Alguno debe decir que no va fuerte para no lastimarte o que no se puede jugar con una persona de mayor edad con diferentes fuerzas.
Creo que hay un punto a favor en todo eso, psicológicamente les afecta, los sorprende. En Uruguay me conocen todos, pero cuando voy al exterior noto la mirada. Yo soy amable y saludo a todos.
¿Qué situación viviste y que recordás como algo feo que te pasó en tu carrera futbolística, también lo bueno que te sucedió?
Las lesiones han sido lo peor que me ha pasado en la vida futbolística. También soy un elegido por estar donde estoy porque a mí nadie me regaló nada. Ser el único en el mundo, el más longevo en 7.500 millones de habitantes que tiene el planeta, es tocar el cielo con las manos. Lo negativo son las lesiones que me podían haber sacado de las canchas: fractura expuesta de tibia y peroné, ligamento cruzado, menisco, doble fractura de tobillo, tobillo izquierdo y tobillo derecho. Dios me permitió salir de todo eso.
La discriminación
Recién contaste que con los rivales sentías cierta burla, ¿palpaste discriminación desde dirigentes, gente común o del ambiente del fútbol?
Del periodismo en una gran parte de Uruguay. Soy más conocido internacionalmente que en mi propio país, pero hay un sector minoritario, los menos, que critican. El público que me insulta o me discrimina es porque tendrá cierta oscuridad en la vida, tendrá cierta frustración, no habrá podido conquistar lo que deseaba o habrá soñado con ser algo. A mí no me afecta para nada, pero es duro, es feo, es grosero. Soy de los que estoy bien mentalmente, estoy fortalecido, estoy sólido con mi familia y con Dios en mi vida.
En el mundo con el tema de la longevidad hay una puja con el japonés Kazuyoshi Miura, conocido como King Kazu, que tiene 59 años y juega profesionalmente.
Justamente tuve una charla con un grupo de empresarios y está encaminado un proyecto para hacer algo juntos. En 2018 hubo una chance y después se cayó. Somos los dos únicos longevos, él viene en segundo lugar, un buen segundo puesto tiene, ja. Yo tengo un plus, que soy reconocido por Guinness. Él no porque es menor.
¿Qué es lo que te falta para cerrar el círculo en el fútbol? ¿Cuál es tu sueño máximo?
Estoy bastante satisfecho y dentro de poquito sale el libro. Hace poco participé de una película uruguaya, tuve una participación. También estamos organizando un viaje a Estados Unidos con el fin de cumplir el sueño, que creo que se va a dar, de conocer a Lionel Messi. Están las conversaciones para que le entregue una camiseta. Conocí a Diego Maradona, compartí con él comidas y fútbol en su momento y el broche de oro sería estar con Messi.
"A Bielsa no lo habría traído"
En Uruguay lo tienen en la selección a Marcelo Bielsa, ídolo de Newell's. ¿Qué opinión tenés, lo conociste?
A mí no me gusta ser políticamente correcto. Nunca lo hubiera traído. Hay muchos técnicos en Uruguay y capaces. No estoy hablando de lo que es como entrenador porque sería un atrevido. Como persona no hablo porque no lo conozco, sé que lo admiran en muchos lugares, pero no lo hubiera traído.
¿Vos a quién le hubieses puesto?
Soy muy Carrasco. Juan Ramón estuvo muy poco en la selección, lo sacaron rápido, pero creo que merecía estar más tiempo. Económicamente con Bielsa se gastan muchos millones y no hay plata para el fútbol local, no hay dos monedas y hay muchos millones para un entrenador... A Uruguay le deseo lo mejor, pero estoy casi seguro que no clasificamos, casi seguro. No es la mejor selección la de Uruguay.
Carmona en definición
¿Cómo te definirías como jugador?
Una vez El Gráfico me hizo una entrevista y dijeron: "Tenés cosas de Román (Riquelme)". Me encantó y es un honor para mí, un placer que digan eso. Soy muy técnico, mágico... Por ahí alguno dirá "este viejo", pero fui muy técnico, muy buen zurdo, me gustaba tener el balón, muy hábil con la pelota, buena pegada e inteligente para jugar.
Estuviste en algún momento a punto de decir "no sigo más porque no me gustan muchas cosas en el fútbol" y largar todo.
Jamás. No existe eso en mi vida. Jamás me pasó por la mente eso. Mirá, a los 18 años rompí la rodilla izquierda y a mi mamá le dijeron: "Escuche, que se dedique a estudiar y a trabajar porque con esa lesión no se recupera para jugar al fútbol". Y míreme dónde estoy. O sea que si ese doctor me escuchó algún día declarando esto le arruiné la carrera. Jamás me van a escuchar a mí decir que no puedo.