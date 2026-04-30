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Fabbiani en Macedonia: el equipo golea, va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

El FK Vardar Skopje, que le lleva cuatro puntos al segundo a cuatro partidos del final, lo anunció como nuevo técnico, aunque asumirá en la próxima temporada

Luis Castro

Por Luis Castro

30 de abril 2026 · 15:30hs
Cristian Fabbiani fue anunciado hace algunas semanas como DT de FK Vardar Skopje y sigue de cerca al equipo

Cristian Fabbiani fue anunciado hace algunas semanas como DT de FK Vardar Skopje y sigue de cerca al equipo, pero asumirá en el próximo torneo.
La hinchada Rojinegra del equipo de Macedonia.

La hinchada Rojinegra del equipo de Macedonia.

Cristian Fabbiani sigue de cerca a su nuevo equipo FK Vardar Skopje, de Macedonia del Norte, que está en la cima del torneo y en camino a conseguir un nuevo título. El extécnico de Newell's asumió el desafío a comienzos de abril después de que el entrenador de ese momento, Goce Sedloski (saliente y actualmente interino), fuera convocado para dirigir la selección nacional de Macedonia. Si bien el Ogro ya fue anunciado como nuevo conductor y sigue de cerca todo lo concerniente al equipo, la plena conducción la tendrá a partir de la próxima temporada, es decir en junio del presente año.

El Ogro dejó la Lepra al no encontrar los buenos resultados. Si bien pretendió dar pelea con el fin de conseguir el camino del éxito, finalmente dio un paso al costado en octubre de 2025 para el arribo de la dupla Orsi-Gómez con un interinato de Lucas Bernardi. Estuvo cerca de cinco meses esperando un nuevo desafío y el mismo llegó del fútbol de Macedonia del Norte, donde se encuentra trabajando y observando desde afuera sin haber tomado la conducción plena.

Rodeado de cinco países

¿Dónde está el país al que arribó en busca de la continuidad como DT? Macedonia del Norte es un país independiente que se encuentra en la península de los Balcanes, en el sureste de Europa. Una de las particularidades es que no tiene salida al mar y se encuentra rodeado de cinco naciones: Serbia y Kosovo, Grecia, Bulgaria y Albania.

>>Leer más: La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

En la última jornada FK Vardar Skopje, cuya camiseta es roja y negra, logró una aplastante victoria por 7 a 0 ante GFK Tikvesh (es la segunda goleada con el mismo marcador que consigue Fabbiani) y conservó el liderazgo en el torneo con 71 puntos, dejando a cuatro al segundo Shkendija y cuando restan sólo cuatro partidos para el final.

Camino al título

Vardar Skopje, que jugará este sábado por la mañana, podría consagrarse campeón antes del final, pero si su más inmediato perseguidor se acerca en puntos podrían definir el título en el cierre del torneo cuando se enfrenten el 23 o 24 de mayo. El club que (¿conduce?) tiene a Fabbiani en espera es el más ganador del país.

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El Ogro aceptó la propuesta para trabajar en ese lugar con el fin de sumar experiencia como DT en el Viejo Continente, más allá de que no es uno de los países con un gran poderío futbolístico. Pero después de pasar por Fénix, Riestra, Deportivo Merlo y Newell's, el dirigir en el exterior le permite enriquecer su currículum.

Datos sobre el club

Vardar Skopje, uno de los clubes más ganadores del país, consiguió a lo largo de su historia 11 Ligas de Macedonia, 6 Copas de Macedonia y 1 Copa de Yugoslavia (1960-61). También tiene entre sus logros el hecho de haber sido el primer equipo macedonio en clasificar a una fase de grupos de la Uefa Europa League (2017).

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Un detalle sobresaliente es que cuenta con un estadio impresionante, el Toše Proeski Arena, con una capacidad para más de 33 mil espectadores. Por supuesto que esto contrasta con la concurrencia ya que en general cerca de dos mil hinchas concurren a los partidos. La llegada de Fabbiani tuvo mucha repercusión en los medios y aumentó la concurrencia, con cerca de cuatro mil hinchas.

Por lo pronto, Fabbiani muestra a diario sus movimientos en el país e incluso su presencia en los encuentros de los Rojinegros desde un palco de los estadios.

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