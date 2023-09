"Nos echaron por WhatsAPP y sin ninguna reunión", dijo el DT del fútbol femenino de Newell's

El ambiente del fútbol femenino quedó sorprendido por la decisión que tomó la comisión directiva de Newell’s de prescindir de los servicios de Mariano Faurlin a pesar del gran trabajo que se venía haciendo en esta disciplina, no solamente con la primera división sino con todo lo que tiene que ver con sus divisiones inferiores.

"Entiendo que mi trabajo pueda gustar o no, que mi perfil puede gustar o no, que te pueden echar por mil motivos distintos, lo único que uno pide después de seis años de trabajo en los que se armó un proyecto de cero que hoy tiene cerca de 300 jugadoras entre primera y sub-8, es que las cosas sean claras y prolijas. Que te lo digan personalmente, no enterarnos por terceros como sucedió. Sólo eso”, añadió.