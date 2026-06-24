El dilema que desató una figura de Bélgica por dejar el Mundial para asistir al nacimiento de su hijo

Jérémy Doku viajó a Londres para acompañar a su pareja en el parto de su primer hijo, regresó a la concentración y fue duramente criticado por su decisión

Mientras Bélgica disputa su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 , una situación extrafutbolística captó la atención en Europa. Jérémy Doku abandonó temporalmente la concentración para asistir al nacimiento de su primer hijo Praise , regresó al plantel días después y quedó envuelto en una polémica.

El extremo del Manchester City viajó desde Estados Unidos a Londres para acompañar a su pareja. Tras el acontecimiento familiar, volvió al centro de entrenamiento de Bélgica en Seattle y ya se encuentra disponible para el decisivo partido frente a Nueva Zelanda.

La Real Asociación Belga de Fútbol confirmó que el futbolista recibió autorización para abandonar temporalmente la concentración cuando fue informado de que el parto era inminente.

El viaje se produjo poco antes del empate sin goles entre Bélgica e Irán por la fase de grupos. Una vez cumplido el objetivo de acompañar a su pareja en un momento clave, Doku regresó a Estados Unidos para reincorporarse al seleccionado.

Bélgica se jugará la clasificación a los 16avos de final frente a Nueva Zelanda y necesita una victoria para no depender de otros resultados.

Antes de viajar, el futbolista explicó públicamente los motivos de su decisión: "Es mi primer hijo, así que sin duda querría estar allí. Nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo. Pero también sé que el fútbol implica muchas otras consideraciones", señaló en declaraciones a Reuters.

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Después del nacimiento de su hijo, Doku compartió un mensaje en sus redes sociales: "Mi corazón rebosa de gratitud. Dar la bienvenida a mi hijo al mundo es una de las mayores bendiciones que Dios me ha concedido".

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Sin embargo, lo que comenzó como una decisión personal rápidamente se convirtió en un debate público.

La conductora francesa France Pierron, de la cadena deportiva L'Equipe TV, cuestionó en vivo la determinación del delantero y expresó que no entendía cómo un futbolista podía dejar una Copa del Mundo por este acontecimiento.

“No lo entiendo. Es una oportunidad increíble, una alegría extraordinaria. Cuando tienes la oportunidad de participar en un Mundial. Hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar, es el sueño de tu infancia y tú vas a dejarlo todo para asistir al nacimiento de tu hijo, que es un momento repugnante, perdón, en el que el papá no sirve para nada...", afirmó la periodista.

Las declaraciones generaron una fuerte reacción en redes sociales y en el ambiente deportivo europeo. Ante la repercusión, la cadena emitió un comunicado para despegarse de los comentarios de su conductora, pidió disculpas al jugador y confirmó una suspensión temporal de la comunicadora.

El caso opuesto en el Mundial 2026

La situación de Doku contrastó con la vivida por el defensor noruego Leo Østigård, quien también se convirtió en padre durante el torneo.

A diferencia del belga, el futbolista decidió permanecer junto a su selección y siguió el nacimiento de su hijo mediante una videollamada desde la concentración. Sus compañeros acudieron después a su habitación para celebrar la llegada de su bebé.

Los dos casos reabrieron una discusión cada vez más frecuente en el deporte de alto rendimiento: hasta dónde deben llegar las exigencias profesionales cuando coinciden con momentos irrepetibles de la vida personal.