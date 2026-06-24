Mundial 2026: cuáles son las selecciones clasificadas y eliminadas hasta el momento

Tras finalizar la segunda fecha de la fase de grupos, siete países aseguraron su pase a la siguiente ronda mientras que cinco ya quedaron sin chances

El Mundial 2026 entró en una etapa decisiva. Con el cierre de la segunda fecha de la fase de grupos, varias selecciones ya aseguraron su clasificación a los 16avos de final, mientras que otras quedaron eliminadas de manera anticipada.

La tercera y última jornada de la fase inicial, que se disputará entre este miércoles y el sábado, definirá las posiciones finales y los cruces de la próxima ronda.

Hasta el momento, siete equipos aseguraron su presencia en la siguiente instancia del torneo. Ellas son:

Francia y Noruega definirán en la última fecha cuál de las dos finalizará como líder del Grupo I. En tanto, Colombia disputará el primer lugar del Grupo K en la jornada decisiva ante Portugal.

México, Estados Unidos y Alemania ya saben que enfrentarán a uno de los ocho mejores terceros clasificados. Argentina, por su parte, jugará ante el segundo del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

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Además de los ya clasificados, varias selecciones llegaron a cuatro puntos y quedaron muy cerca de avanzar a los 16avos de final, especialmente porque el formato contempla el acceso de los ocho mejores terceros.

Este es el caso de los siguientes equipos: Canadá, Suiza, Brasil, Marruecos, Países Bajos, Japón, Egipto, España, Portugal, Inglaterra y Ghana.

Por otro lado, cinco equipos ya no tienen posibilidades matemáticas de avanzar a la próxima ronda: Haití, Túnez, Turquía, Jordania y Panamá. Estas selecciones tampoco podrán acceder a una de las plazas reservadas para los mejores terceros.

Por qué algunas selecciones ya quedaron eliminadas con un partido por jugar

La eliminación anticipada de estas selecciones responde al nuevo sistema de desempate implementado por la Fifa para esta Copa del Mundo.

A diferencia de ediciones anteriores, el organismo adoptó el denominado desempate olímpico, que establece como primer criterio el resultado del enfrentamiento directo entre los equipos que terminan igualados en puntos.

Por esa razón, aunque Haití, Túnez, Turquía, Jordania y Panamá todavía pueden ganar su último partido y alcanzar a sus rivales de grupo con tres unidades, ya perdieron frente a esos equipos en los cruces directos. Como consecuencia, no pueden superarles en la clasificación y quedaron condenados al último lugar de sus respectivos zonas.

La tercera jornada se disputará con ambos partidos dentro de cada grupo en simultáneo, tal como establece el reglamento para evitar ventajas deportivas.