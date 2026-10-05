La Capital | Ovación | Messi

El Dibu Martínez mostró el ritual del último asado junto a Messi en la selección argentina

El arquero de la Albiceleste compartió los detalles del tradicional encuentro culinario que reunió al plantel en la concentración en un clima de risas, distensión y carga emotiva

5 de octubre 2026 · 11:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Dibu Martínez junto a los cocineros de la selección argentina.

El Dibu Martínez junto a los cocineros de la selección argentina.

La cuenta regresiva para el acontecimiento deportivo más conmovedor del año se vive puertas adentro con máxima unión. En la antesala de lo que será la última función de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca, Dibu Martínez mostró la intimidad del último asado de la selección argentina antes de la despedida del "10" dejando ver el ambiente de camaradería que impera en el predio de Ezeiza.

“Pollito Dieguito hoy nomás”, fue lo primero que le preguntó el número 23 de Argentina al parrillero. Acto seguido, el arquero mostró todo lo que había disponible para la cena en honor al último gran capitán del seleccionado.

Pollo, ojo de bife, matambre de cerdo, molleja, chori, morci”, respondió Diego a la consulta de Martínez. “Anto, ¿afuera tenemos algo?”, consultó el actual arquero de Chelsea de la Premier League. A lo que la cocinera le contestó que había unas empanadas, pero que ya estaban listas.

>>Leer más: La despedida de Messi: una historia repetida con reventa de entradas a precios obscenos

Tapia no se lo iba a perder

Al igual que hizo el Dibu, el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, no se quedó atrás y también publicó un video en su cuenta de Instagram en la que se lo vio asistiendo a Iacovone en la parrilla. “Todo para mis chicos”, escribió sobre unas imágenes donde se lo ve dando vueltas unos cortes en una parrilla fuera del quincho que tiene el complejo número 2 en Ezeiza, el destinado para la concentración de la selección mayor.

>>Leer más: Argentina y un amistoso sin equivalencias para ir preparando la despedida de Lionel Messi

Con el búnker de Ezeiza revolucionado por la expectativa ferial y el operativo diagramado para el partido homenaje frente a Benín en el estadio Monumental, el grupo busca transformar la nostalgia en energía positiva para regalarle a su máxima figura una despedida inolvidable ante los hinchas.

Noticias relacionadas
Rosario amaneció con una camiseta gigante de Messi frente al Monumento a la Bandera

Un "gracias" gigante y una camiseta para Messi: la sorpresa que apareció en el Monumento

Una mez más y van... La venta de entradas oficiales se agotó en minutos y entró en acción la reventa a precios siderales. 

La despedida de Messi: una historia repetida con reventa de entradas a precios obscenos

Lautaro Martínez celebra el gol de penal, el primero de Argentina sobre Burkina Faso. El martes se viene Lionel Messi.

Argentina y un amistoso sin equivalencias para preparar la despedida de Lionel Messi

Lautaro Martínez celebra junto a Nico Paz. Ambos convirtieron en la goleada de Argentina sobre Bolivia.

Argentina y otro partido para transcurrir la espera por la despedida de Leo Messi

Ver comentarios

Las más leídas

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Lo último

Alerta en Rusia por la peste neumónica: qué es, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

Alerta en Rusia por la peste neumónica: qué es, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

A 20 años de la ESI, crecen los discursos de desinformación y cae el presupuesto para sostenerla

A 20 años de la ESI, crecen los discursos de desinformación y cae el presupuesto para sostenerla

El plantel de Benín posó junto a Di María y los jugadores de Central previo a la despedida de Messi

El plantel de Benín posó junto a Di María y los jugadores de Central previo a la despedida de Messi

Avanzan las reparaciones en rutas del sur de Santa Fe y la reconstrucción de la A012

El gobierno provincial mantiene tres frentes de obra en las rutas 16, 91 y A012, con reconstrucción de calzadas y tareas de iluminación y limpieza en corredores clave del sur santafesino

Avanzan las reparaciones en rutas del sur de Santa Fe y la reconstrucción de la A012
Un gracias gigante y una camiseta para Messi: la sorpresa que apareció en el Monumento
La Ciudad

Un "gracias" gigante y una camiseta para Messi: la sorpresa que apareció en el Monumento

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte
Policiales

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte

A 20 años de la ESI, crecen los discursos de desinformación y cae el presupuesto para sostenerla
Información General

A 20 años de la ESI, crecen los discursos de desinformación y cae el presupuesto para sostenerla

Siguen las obras en el Parque Independencia, que finalizarán en diciembre

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Siguen las obras en el Parque Independencia, que finalizarán en diciembre

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca
Policiales

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Central: cambios esperados entre los concentrados, con la inclusión de tres juveniles

Central: cambios esperados entre los concentrados, con la inclusión de tres juveniles

Ovación
El Dibu Martínez mostró el ritual del último asado junto a Messi en la selección argentina
Ovación

El Dibu Martínez mostró el ritual del último asado junto a Messi en la selección argentina

El Dibu Martínez mostró el ritual del último asado junto a Messi en la selección argentina

El Dibu Martínez mostró el ritual del último asado junto a Messi en la selección argentina

Emiliano Vecchio confió sus problemas de ludopatía: No te importa nada, solamente jugar

Emiliano Vecchio confió sus problemas de ludopatía: "No te importa nada, solamente jugar"

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Singapur de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Singapur de la Fórmula 1

Policiales
Santa Fe: balearon en la cabeza a un barbero y quedó en estado crítico
Policiales

Santa Fe: balearon en la cabeza a un barbero y quedó en estado crítico

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca

Ivana Garcilazo: arranca el juicio y Fiscalía pide 30 años de prisión para los tres acusados

Ivana Garcilazo: arranca el juicio y Fiscalía pide 30 años de prisión para los tres acusados

La Ciudad
Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario: el incremento impactará durante la jornada
La Ciudad

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario: el incremento impactará durante la jornada

Un gracias gigante y una camiseta para Messi: la sorpresa que apareció en el Monumento

Un "gracias" gigante y una camiseta para Messi: la sorpresa que apareció en el Monumento

¿Hay que hacerse un papanicolau todos los años? Cuáles son las recomendaciones actuales

¿Hay que hacerse un papanicolau todos los años? Cuáles son las recomendaciones actuales

La advertencia de las universidades a los legisladores: Estamos entrando en una fase terminal

La advertencia de las universidades a los legisladores: "Estamos entrando en una fase terminal"

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas
Ovación

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Cómo quedó la UNR en el ranking de universidades de América Latina
La Ciudad

Cómo quedó la UNR en el ranking de universidades de América Latina

Un diputado rosarino propuso prohibir la venta de la ciudadanía argentina
Política

Un diputado rosarino propuso prohibir la venta de la ciudadanía argentina

La furia de Fito Páez: estalló en un show contra el personal de seguridad
Zoom

La furia de Fito Páez: estalló en un show contra el personal de seguridad

Bolsonaro arrasó en Santa Catarina, donde superó a Lula por 41,6 puntos
El Mundo

Bolsonaro arrasó en Santa Catarina, donde superó a Lula por 41,6 puntos

Christa Pike sigue inconsciente en el hospital tras la fallida ejecución
Información General

Christa Pike sigue inconsciente en el hospital tras la fallida ejecución

Los gremios de Rosario se preparan para ir hacia un paro regional
Economía

Los gremios de Rosario se preparan para ir hacia un paro regional

Pami ofrece talleres gratis de todo tipo en Santa Fe: cómo anotarse en Rosario
Información General

Pami ofrece talleres gratis de todo tipo en Santa Fe: cómo anotarse en Rosario

La UNR volvió a obtener la máxima acreditación para Bioquímica y Farmacia

La UNR volvió a obtener la máxima acreditación para Bioquímica y Farmacia

Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones
La Ciudad

Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

Macabro: hallan en reserva natural de V. G. Gálvez fotos de niñas y muñecos
La Región

Macabro: hallan en reserva natural de V. G. Gálvez fotos de niñas y muñecos

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa

Secuestraron bienes del entorno de Pillín en la causa por lavado de activos
Policiales

Secuestraron bienes del entorno de Pillín en la causa por lavado de activos

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike
Información General

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike

Argentina y un amistoso sin equivalencias para preparar la despedida de Lionel Messi
Ovación

Argentina y un amistoso sin equivalencias para preparar la despedida de Lionel Messi

Más que dejar dos puntos, Newells sumó en el Coloso uno que vale mucho

Por Gustavo Conti
Ovación

Más que dejar dos puntos, Newell's sumó en el Coloso uno que vale mucho

Un repartidor le robó a un diputado santafesino durante un móvil en vivo
Política

Un repartidor le robó a un diputado santafesino durante un móvil en vivo

La subasta de bienes incautados apunta a una mayor convocatoria
La Ciudad

La subasta de bienes incautados apunta a una mayor convocatoria

La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque

Narco y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo
Policiales

Narco y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo