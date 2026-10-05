El Dibu Martínez mostró el ritual del último asado junto a Messi en la selección argentina

El arquero de la Albiceleste compartió los detalles del tradicional encuentro culinario que reunió al plantel en la concentración en un clima de risas, distensión y carga emotiva

La cuenta regresiva para el acontecimiento deportivo más conmovedor del año se vive puertas adentro con máxima unión. En la antesala de lo que será la última función de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca , Dibu Martínez mostró la intimidad del último asado de la selección argentina antes de la despedida del "10" dejando ver el ambiente de camaradería que impera en el predio de Ezeiza.

“Pollito Dieguito hoy nomás”, fue lo primero que le preguntó el número 23 de Argentina al parrillero . Acto seguido, el arquero mostró todo lo que había disponible para la cena en honor al último gran capitán del seleccionado.

“ Pollo, ojo de bife, matambre de cerdo, molleja, chori, morci” , respondió Diego a la consulta de Martínez. “Anto, ¿afuera tenemos algo?”, consultó el actual arquero de Chelsea de la Premier League. A lo que la cocinera le contestó que había unas empanadas , pero que ya estaban listas.

DIBU MARTÍNEZ Y EL ASADO DE LA SELECCIÓN PARA DESPEDIR A MESSI. pic.twitter.com/p5gtQTGVG4 — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 5, 2026

Tapia no se lo iba a perder

Al igual que hizo el Dibu, el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, no se quedó atrás y también publicó un video en su cuenta de Instagram en la que se lo vio asistiendo a Iacovone en la parrilla. “Todo para mis chicos”, escribió sobre unas imágenes donde se lo ve dando vueltas unos cortes en una parrilla fuera del quincho que tiene el complejo número 2 en Ezeiza, el destinado para la concentración de la selección mayor.

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Con el búnker de Ezeiza revolucionado por la expectativa ferial y el operativo diagramado para el partido homenaje frente a Benín en el estadio Monumental, el grupo busca transformar la nostalgia en energía positiva para regalarle a su máxima figura una despedida inolvidable ante los hinchas.