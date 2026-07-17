El día que el árbitro de Argentina-España estaba "en el lugar y con las personas equivocadas" y terminó preso

Slavko Vincic fue detenido tras un allanamiento en la cuarentena por el Covid en el que la policía encontró armas y droga. La justicia lo absolvió

Angel Di Maria le reclama al árbitro esloveno, Slavko Vincic, en un partido de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Arabia Saudita en el estadio de Lusail (Catar). La incorporación de la tecnología como el VAR está en pleno debate y genera polémicas.

Slavko Vinic será el árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, este domingo a las 16 en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. El esloveno fue protagonista de un episodio muy polémico en 2020 que lo llevó a prisión.

El episodio en el que se vio envuelto Vincic ocurrió en la localidad de Bijeljina, en Bosnia-Herzegovina, durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

La policía ingresó a un local en el que había nueve mujeres, diez pistolas, chalecos antibalas, 14 paquetes de cocaína y €10 mil en efectivo. Estaban presentes 26 personas, entre las cuales se encontraba el árbitro. El esloveno fue detenido por los uniformados bosnios.

Vincic, que fue el árbitro en el debut de Argentina en Qatar 2022 ante Arabia Saudita, se declaró inocente de cualquier delito y la Federación de Eslovenia lo defendió. Él mismo expresó en un medio de comunicación local que no estaba relacionado con lo que estaba pasando en el local allanado.

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Qué dijo el árbitro esloveno sobre aquel incidente

"Tengo mi propia empresa, estaba en Bosnia-Herzegovina para una reunión de negocios", se defendió por entonces Vincic, quien también se mostró arrepentido de aceptar "una invitación a comer” en un lugar que no conocía.

"Lo lamento. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la policía y pasó lo que pasó. No tengo nada que ver con el grupo que fue arrestado y detenido”, dijo el árbitro luego de ser absuelto.

“Nos llevó la policía, declaramos como testigos y, cuando resultó que ni siquiera los conocíamos, nos dejaron ir", cerró.

Por su parte, el Comité de Árbitros de Eslovenia lo respaldó: EEstaba en el lugar equivocado en el momento equivocado", dijo el organismo antes de que se conociera el veredicto sobre su inocencia.

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