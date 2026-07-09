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Mundial 2026: un portugués será el árbitro para el duelo entre Argentina y Suiza

João Pinheiro liderará el cuerpo de jueces para el cruce del sábado, en Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026

9 de julio 2026 · 17:55hs
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Pinheiro

Pinheiro, tiene 38 años, y nunca dirigió a la selección argentina.

En la jornada de hoy, Argentina logró conocer quién impartirá justicia en su próximo compromiso. Es que, se confirmó que el portugués João Pinheiro será el árbitro del encuentro entre la selección nacional y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026.

Vale remarcar que este duelo se desarrollará este sábado, a las 22 en Kansas City, y decidirá a uno de los semifinalistas del certamen mundialista, y el juez lusitano estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia como asistentes.

Esta ocasión será la primera que Pinheiro dirija a la Scaloneta, aunque ya tuvo a Suiza bajo su supervisión en esta Copa del Mundo, en el pleito en el que el conjunto suizo venció 4 a 1 Bosnia.

En ese compromiso sacó tres cartones amarillos y expulsó al defensor Tarik Muharemovic. Además, también arbitró el cruce de 16º de final entre Canadá y Sudáfrica, donde exhibió dos amonestaciones.

Leer más: España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Trayectoria internacional

Pinheiro, tiene 38 años y nació en Vila Nova de Famalicão. Debutó en la primera división de Portugal en 2015 y desde entonces consolidó su carrera hasta convertirse en uno de los árbitros habituales de las principales competencias organizadas por la UEFA. El Mundial 2026 representa su primera participación en una Copa del Mundo.

Su trayectoria internacional se inició en 2016 y alcanzó un nuevo hito con su debut en la Champions League durante la temporada 2022/23, y desde entonces fue designado para dirigir encuentros de alto nivel, incluidos compromisos correspondientes a fases eliminatorias.

Leer más: El otro Mundial: Argentina hizo el milagro en Atlanta, la tierra del líder de la igualdad racial

Tiene polémicas en su haber

Entre los partidos más destacados recientes se pueden mencionar la semifinal de vuelta de la última Champions League entre Bayern Múnich y París Saint-Germain, en donde protagonizó una de las decisiones más discutidas del certamen.

El juez portugués no sancionó un penal para el conjunto alemán por una mano de João Neves dentro del área a los 30 minutos del primer tiempo, cuando el PSG ganaba 1 a 0 y la acción provocó el reclamo del banco bávaro y el VAR tampoco llamó a revisar la jugada.

Unos meses después, en agosto del año pasado, estuvo a cargo de la final de la Supercopa entre PSG y Tottenham. En ese compromiso mostró cuatro tarjetas amarillas y completó una actuación que transcurrió sin polémicas relevantes.

Leer más: Cuidado con la amarilla: las figuras que podrían perderse las semifinales del Mundial

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