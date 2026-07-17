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Primera C: con una soberbia tarde del arquero Olivera, Argentino se trajo un punto valioso de Ciudad Evita

Con el gol de Bartalini y las atajadas del Uno, el elenco dirigido por Leonardo Acoglanis igualó ante el Trapero, que anotó un tanto dudoso en el final

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

17 de julio 2026 · 17:46hs
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Primera C. El Salaíto empató ante Yupanqui en Ciudad Evita

Gentileza: Prensa Argentino

Primera C. El Salaíto empató ante Yupanqui en Ciudad Evita, en el inicio de la 20ª fecha.

Argentino empató ante Yupanqui 1 a 1,en Ciudad Evita, en el arranque de la 20ª fecha en la Primera C. Thiago Bartalini abrió el marcador a los 17' del primer tiempo con un tremendo zapatazo. En el sexto minuto de los ocho adicionados, Salomone anotó un tanto para el Trapero y todo el plantel visitante reclamó una supuesta mano.

A pesar de la protesta del cuerpo técnico y jugadores, Argentino se trajo un buen punto en su visita ante Yupanqui, que fue dueño de las acciones y contó con varias chances para anotar pero chocó con la gran tarde de Francisco Olivera.

Con diferentes realidades, el Trapero y el Salaíto volvieron a enfrentarse en Ciudad Evita. En el último encuentro disputado en agosto del 2025 entre ambos equipos, los albos se alzaron con gran triunfo por 4 a 0.

El técnico Leonardo Acoglanis dispuso cuatro cambios con respecto al último partido que perdió ante Alem 2-0. Ingresaron Manuel González, Facundo Velazco, Ignacio Cantero y Bautista Cantiani.

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Desde el inicio, el dueño de casa tomó la iniciativa, se adelantó en el terreno y llegó en tres oportunidades con los remates de Colángeno, Meloño y Galeano, pero apareció en escena Olivera para quedarse con los disparos.

Argentino, llegó y marcó

Cuando todo era de Yupanqui, llegó la primera incursión del Albo al campo local en una buena jugada colectiva y a los 17' apareció el zapatazo de Thiago Bartalini tras un perfecta habilitación de Bautista Cantiani para poner el 1 a 0 para los salaítos.

Tras la apertura del marcador, la visita manejó el balón, jugó lejos de Olivera y cuando se lo propuso, trató de llegar con peligro al arco de Castro López.

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Después, el Trapero volvió a ser el dueño del trámite y contó con dos situaciones claras para igualar: a los 27' Colángelo remató desviado en una inmejorable posición y a los 29' Meloño exigió a Olivera con remate esquinado pero el guardavalla mandó el balón al córner.

El resto de la primera etapa se hizo de ida y vuelta, el local trató de buscar la igualdad de todo forma pero chocó con la gran tarde de Olivera. Por su parte, los dirigidos por el Toto Acoglanis aprovecharon la única situación para irse al descanso por 1 a 0 con el golazo de Bartalini.

Yupanqui salió en busca igualdad

El complemento comenzó con el equipo local con vocación ofensiva, aunque chocó con las soberbias atajadas de Olivera, quien se quedó con los remates de Meloño y Portillo.

Con el correr de los minutos, el Trapero fue dueño de las acciones, acorraló al Salaíto y tuvo tres chances para igualar, pero los remates salieron desviados.

En el mejor momento del local llegó la roja para el colombiano Manuel Correa y el Albo se quedó con diez para disputar el resto del complemento.

En el sexto minuto adicionado, de los ocho que dio el árbitro Manuel Prieto, el local llegó a la igualdad con el tanto de Sergio Salomone, tras un habilitación con una supuesta mano de Meloño dentro del área. Todo Argentino reclamó la infracción.

Después no hubo tiempo para más. Argentino se trajo un valioso punto desde Ciudad Evita que pudieron ser tres con el golazo de Bartalini y las atajadas de Pancho Olivera, la figura del partido.

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