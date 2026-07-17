A una semana del debut, Newell's tiene su último ensayo antes de salir al ruedo

Con sólo dos refuerzos, todavía inhibido y otra vez a puertas cerradas, Newell's se mide este sábado por la mañana ante Sportivo Las Parejas en el Coloso

Rodrigo Herrera actuará en el mediocampo de los titulares de Newell's ante Sportivo Las Parejas.

A una semana del arranque del Clausura , en Newell's aún hay más dudas que certezas . En casi dos meses donde no abrió ni una sola práctica, y donde el técnico Frank Kudelka tampoco brindó ninguna rueda de prensa para poder conocer sus análisis, sensaciones y objetivos de cara al segundo semestre, que siempre levantan inquietudes en el hincha, este sábado por la mañana afrontará el último encuentro de carácter amistoso de la pretemporada.

Si el clima lo permite, la Lepra se enfrentará a Sportivo Las Parejas, desde las 10, en el estadio Marcelo Bielsa, con el mismo formato que las pruebas anteriores, sin acceso de los simpatizantes ni de la prensa. En tanto, si las condiciones no lo dejan, todo se traslada al predio de Bella Vista.

Será el quinto ensayo en esta larga etapa de preparación con la mente puesta en el torneo que para Newell's inicia ante Talleres de Córdoba, el sábado 25 de este mes, a las 17, en el Coloso , por la primera fecha de la Zona A del certamen.

Ante un adversario más sencillo

Además, será el primero en que no juega ante un adversario de primera división ya que el rival de turno milita en el Torneo Federal A y a nivel regional participa de la Liga Cañadense. Esa prueba se desarrollará en un formato con 2 partidos de 70 minutos, en dos tiempos de 35, y se usará el Coloso como escenario de esos encuentros.

En este marco de trabajos y búsqueda de puesta a punto, el conjunto rojinegro tratará de aprovechar la gran levantada exhibida en el final del torneo Apertura, con seis partidos sin perder, con tres triunfos (Unión 3-2, Central Córdoba de Santiago 3-1 y Gimnasia de Mendoza 1-0); y tres empates (Vélez 1-1, Instituto 1-1 y San Lorenzo 0-0).

Esa referencia se suma al halo de conductor y responsable de ese punto de quiebre que logró instalar en un Newell's que tenía un destino errante y repleto de incertidumbre.

Así, el probable 11 que podría usar el entrenador para el duelo entre titulares sería con Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea y Jerónimo Russo; Luca Regiardo y Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Luciano Herrera o Walter Núñez; y Matías Cóccaro.

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Newell's y una pretemporada irregular

Vale recordar que, en los amistosos que disputó en esta pretemporada, la Lepra cosechó resultados disímiles con los titulares. Antes de ir a Buenos Aires, igualó 1 a 1 con Sarmiento de Junín, con un golazo de Walter Nuñez, en Rosario.

Ya en su paso de preparación de una semana en Buenos Aires, los titulares perdieron 1-0 con Argentinos Juniors, en el predio que posee el Bicho en el Bajo Flores, con gol de Alan Lescano de penal.

Después, vencieron 3-1 a Vélez en lo que fue su primera y única victoria en los amistosos de pretemporada. En esa ocasión, en el Amalfitani logró imponerse con tantos de Walter Mazzantti, Facundo Guch, y Jerónimo Gómez Mattar, mientras que Dilan Godoy convirtió para el dueño de casa.

Antes del regreso, cayeron 3-1 ante Independiente en el Libertadores de América. El tanto rojinegro lo conquistó Walter Mazzantti, de penal. Mientras que Santiago Montiel y Maxi Meza con un doblete, el primero de penal, señalaron para el local.

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