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Mundial de arte: el Museo Castagnino se sumó a la Scaloneta y le respondió al Museo del Prado

Aprovechando la fiebre mundialista, los españoles mostraron sus mejores obras. Desde Rosario no se achicaron y salieron a competir

17 de julio 2026 · 18:18hs
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El Museo Castagnino de Oroño y Pellegrini se subió a la ola mundialista antes de la final entre Argentina y España

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Muchas veces la cultura y el deporte, más precisamente el fútbol, van por carriles separados, pero la final del Mundial 2026 es capaz de que al menos por esta vez tengan algo que ver. Fue así como el Museo del Prado de España explicó, con arte, por qué su selección está en el partido definitorio. Desde Argentina, el Museo Malba y el Museo Castagnino recogieron el guante y pusieron en valor las obras locales.

El ingenio apareció desde el Museo del Prado, imponente por fuera, una belleza por dentro, ubicado en el centro de Madrid. Eligiendo 10 palabras y 10 obras, el sitio cultural de España explicó por qué La Roja llegó a la final del Mundial.

Ni lerdos ni perezosos, en Argentina se hicieron eco y expusieron las principales obras de arte que se encuentran en el Museo Malba en Buenos Aires y en el Museo Castagnino de Rosario.

El museo municipal de Rosario expuso, junto a obras de Julio Vanzo, Antonio Berni y Diana Dowek, entre otros, los "valores, identidad y pasión" que unen a la Scaloneta con el arte.

El arte de España y la respuesta argentina

El Museo del Prado abrió el juego a través de Instagram. Eligió 10 palabras y las asoció con obras de arte, tratando de explicar por qué España estaba en el partido final del Mundial 2026. La imagen que lo presenta es El caballero de la mano en el pecho, de El Greco.

Primero eligió "Humildad", "Ilusión", y "Motivación". Luego "Armonía" y Esfuerzo". A la zaga de obras de arte las completó con "Estrategia", "Lucha", "Superación", "Camaradería" y "Prudencia". Además de la obra de El Greco, el museo español usa pinturas de Jacopo Tintoretto, de Pedro Pablo Rubens y de Tiziano.

>> Leer más: Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

El primero en responder fue el Museo Malba, que eligió de primera palabra "Aguante", junto con una obra de Pablo Suárez. Le siguen "Mística", "Corazón", "Amistad" y "Pueblo", esta última utilizando la famosa obra Manifestación (1934) de Antonio Berni. Además, publicó obras con las palabras: "Memoria", "Coraje", "Ritmo" y "Locura".

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La décima imagen se salió del protocolo y utilizó un meme. Para cerrar el carrusel de fotos, el Museo Malba posteó a un joven Lionel Messi con lentes de sol negros y una cabellera propia de los primeros años del 10 como futbolista. Todos los argentinos tienen presente la imagen porque es la del famoso meme de "Messirve", utilizado para estar de acuerdo con una situación u oferta.

El Castagnino se subió al ring

Con la obra "Partido de football", de Julio Vanzo, el Museo Castagnino presentó las 10 razones por las que Argentina está en la final del mundo.

A Vanzo le prosiguió Antonio Berni, con su obra "Juanito Pescando" y la palabra "Resiliencia". Al igual que el Malba, el Castagnino utilizó "Memoria" con una obra sin título de Daniel Gracia.

Para la tercera imagen, eligió la "Persistencia de un ritmo", de Anselmo Piccoli, y la palabra "Mística". En otra imagen, el museo local se tomó una licencia y utilizó "Lucha colectiva" con la obra "La Cometa", de Bejamín Franklin Rawson.

Una de las obras más reconocidas por los rosarinos es "Fútbol", de Julio Vanzo, que estuvo durante años en un edificio de avenida Pellegrini y ahora fue expuesta por el Castagnino junto a la palabra "Pasión".

"Diversidad" fue otra de la selección ligada a la obra de Mele Bruniard, "Mishi, Michino, Gatu, Tanuno", seguida de "Amistad" y el cuadro de Augusto Schiavoni, "Con los pintores amigos".

Max Cachimba y su obra "Con ánimo jocundo, voy por el mundo", le dan vida a "Humor", otra de la selección del Castagnino. En el cierre del carrusel, aparecen "Creatividad", con la obra "Serie de las señoras formas X", de Eduardo Serón, "Ambición" para el cuadro "E lucevan le stella", de Juan Pablo Renzi, y por último "infinitas razones" junto a "La enseña patria", de Diana Dowek.

Por último, el Castagnino aprovechó y dejó un mensaje: "Cada generación deja su huella. Sigamos creando la nuestra. Porque el arte también sabe jugar en equipo".

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