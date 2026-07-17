Un campeón de la Copa Libertadores quiere a Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue figura en el Mundial

Ya habría realizado una oferta formal al jugador, aunque compite con un grande de la MLS: el Inter Miami de Messi

Messi ya controló y tocó la pelota hacia el arco de Vozinha. Fue el 1 a 0 de Argentina, que después sufriría más de lo previsto ante Cabo Verde. El arquero le tapó varios tiros al rosarino.

Vozinha fue la figura de Cabo Verde, que logró una clasificación histórica a 16avos de final de la Copa del Mundo en su primera participación.

El Mundial 2026 está a un paso de convertirse en historia. La final la jugarán Argentina y España, este domingo a las 16 en Metlife Stadium de Nueva Jersey. El torneo, como siempre, entregó algunas sorpresas, y una de ellas fue Vozinha, el muy buen arquero de Cabo Verde.

Messi ya controló y tocó la pelota hacia el arco de Vozinha. Fue el 1 a 0 de Argentina, que después sufriría más de lo previsto ante Cabo Verde.

Mientras argentinos y españoles se preparan para ir por el título, Vozinha, una de las revelaciones del torneo, evalúa la propuesta de un club sudamericano campeón de la Copa Libertadores para sumarse a sus filas. Vozinha, de 40 años, se destacó en el Mundial como arquero de la sorprendente selección de Cabo Verde.

Fue el periodista argentino Germán García Grova quien reveló que el club chileno Colo Colo quiere contratar a Vozinha. El cronista citó como fuentes a directivos del equipo trasandino.

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Inter Miami también lo quiere

La revelación se produjo casi al mismo tiempo que Vozinha hacía declaraciones en la cadena estadounidense CBS, en la que afirmó que le gustaría jugar uno o dos años más. El arquero también dio a entender que varios clubes lo contactaron interesados en contratarlo y uno de ellos es Inter Miami, el equipo de la Major League Soccer en el que juega y del que es capitán Lionel Messi.

“Voy a elegir un equipo que me quiera como futbolista y no por marketing“, aseguró Vozinha en dicha entrevista. El arquero ya había recibido una oferta de un equipo de la Serie B de Brasil, aunque no se mostró interesado.

En el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Vozinha jugó cuatro partidos en los que recibió cinco goles, tres de ellos de la selección argentina.

La posibilidad de que Vozinha juegue en Colo Colo cayó muy bien entre los hinchas del equipo chileno, aunque también generó debate y diferencias, sobre todo entre antiguas figuras del club.