Permisos de obras más simples en un sector de la construcción "estancado"

El presidente de la delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción (Comargo), Mariano Schör, consideró como “muy positivos” los cambios anunciados ayer por el municipio sobre tasas y una serie de gravámenes que tienen como objetivo desburocratizar o acelerar los permisos de edificación.

Sin embargo, el empresario aclaró que el mercado de la construcción, especialmente en el ámbito privado, no termina de reaccionar a nivel general en este contexto de crisis por la inflación y de retracción del poder adquisitivo de la gente. En ese sentido, como salida del estancamiento, Schör reclamó la implementación del “crédito hipotecario firme y fuerte”.

En declaraciones a LT8 , el representante expresó su satisfacción con las medidas anunciadas ayer por el intendente Pablo Javkin sobre la simplificación de trámites y reducción de gravámenes para acelerar los permisos de edificación.

“Eso es muy positivo. Hace tiempo que veníamos pidiendo a la Municipalidad por ese tema. Por ejemplo, para los permisos de edificación siempre se necesitaba contar con los aportes a los colegios de los profesionales de la construcción (ingenieros, arquitectos y agrimensores) antes de iniciar el trámite. En este caso, era necesario agilizar los permisos de edificación. Pasaba mucho tiempo entre que se decidía el proyecto y se obtenía el permiso” , explicó.

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En términos general, con las modificaciones anunciadas ayer, el municipio se retira del rol de agente de retención o de controlador de los aportes a los profesionales.

"Eso lo consideramos muy positivo, porque era un costo que aparecía al principio, que pedía la Municipalidad, pero que después se pagaba al final de la obra. Ahora es algo que queda entre el profesional y el Colegio y no con la municipalidad como agente controlador. Si no tenías hecho el pago no te daban el permiso. Y en tiempos como éstos, en que alguien define una inversión y le ponen trabas para iniciarla, no se justificaba ese costo”, remarcó.

Cómo está la construcción en Rosario

El titular de Comargo en Rosario explicó que “muchas veces (ese aporte a los colegios) era un costo perdido cuando los trámites no prosperaban. Todo tiene un costo importante en el presupuesto de las obras. Los aportes a los colegios de profesionales de la construcción son muy altos. Los montos dependen del tipo de obra. Eso es algo que también se debe revisar, porque es increíble lo que se paga de aportes. Son costos muy altos y todo influye en el precio final, y para la gente es cada vez más difícil acceder a la vivienda. Todo suma para poder bajar costos”.

Al ser consultado sobre cuál es la situación actual de la construcción en obras privadas en general en la ciudad, Schör fue contudente: “Está todo estancado. Si un crédito hipotecario fuerte y firme, no se va a reactivar el desarrollo de viviendas. Se están realizando algunas inversiones, pensando a futuro que esto se va a destrabar. Se han comenzado algunas construcciones, pero el mercado todavía sigue muy lento. Teníamos esperanza de que esto mejorara en marzo o abril; ya estamos finalizando el mes y esto no arranca”.