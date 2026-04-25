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Iapos reintegró más de $82 millones a afiliados por cobros indebidos de plus: cómo realizar la denuncia

La obra social prohíbe cargos adicionales por prestaciones médicas. La denuncia se puede realizar de manera anónima a través de la app Mi Iapos

25 de abril 2026 · 10:56hs
La denuncia por cobros de plus indebidos se puede realizar a través de la app Mi Iapos de manera anónima

La denuncia por cobros de plus indebidos se puede realizar a través de la app "Mi Iapos" de manera anónima

El (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) anunció reintegros por más de 82 millones de pesos a afiliados que pagaron plus indebidos en prestaciones médicas. El gobierno de Santa Fe señaló que desde septiembre del 2024 se registraron 6.400 denuncias.

La devolución total asciende a $ 82.430.718. Los reclamos pueden realizarse incluso de manera anónima a través de la aplicación oficial Mi Iapos, donde también se acredita el dinero recuperado en un monedero digital.

Vale recordar que Iapos prohíbe el cobro de adicionales bajo la ley provincial 13.371. El depósito se procesa al mes siguiente de la denuncia y el monto puede limitarse a dos aranceles de consulta por afiliado.

Denuncias en toda la provincia por cobros en prestaciones médicas

Según datos institucionales, entre septiembre de 2024 y marzo de 2026 se registraron 6.431 denuncias en toda la provincia. A partir de las presentaciones realizadas por más de 2.300 afiliados, el organismo avanzó con los procesos de verificación y devolución correspondientes.

Los departamentos con mayor volumen de reclamos fueron Rosario (2.164) y La Capital (1.748), seguidos por General Obligado (313), San Lorenzo (255) y General López (147). Esta información permitió focalizar las tareas de control y fiscalización en las zonas con mayor incidencia.

Desde el organismo destacaron que los reintegros se concretan de manera directa y ágil a través del monedero digital incorporado en la app, una herramienta que simplifica los trámites y aporta mayor transparencia a la gestión.

>> Leer más: Iapos consolida su servicio de telemedicina: cómo funcionan las consultas virtuales

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que Iapos realiza controles sobre un universo de más de 3.000 prestadores en todo el territorio provincial para evitar el cobro indebido de plus. “Más allá de los controles, la obra social asiste en primera instancia al afiliado que se vio obligado a pagar un adicional, devolviéndole el importe a través del monedero digital; posteriormente, se actúa sobre la institución o el profesional que incurrió en la práctica indebida”, señaló el funcionario.

Cómo hacer la denuncia por cobro de plus en Mi Iapos

  • Ingresar a la app: Abrir Mi Iapos en el celular.
  • Opción "Informar plus": Buscar dicha opción dentro del menú.
  • Seleccionar tipo de bono:
    • Bono digital: si el paciente usó la orden generada por la app.
    • Bono físico: si el paciente entregó una orden de consulta en papel.
  • Completar datos: ingresar la información solicitada sobre el médico y la institución.
  • Enviar: La denuncia es confidencial y permite el reintegro del dinero a través del monedero digital de la app.

Alternativas de denuncia:

  • Telefónico: al Centro de Atención de Iapos al 0800 444 4276, de lunes a viernes, de 8 a 16.
  • Presencial: en las dependencias del instituto.

El cobro de adicionales, una práctica indebida

Desde la dirección de Iapos subrayaron que se mantiene un diálogo permanente con prestadores y representantes del sector para acordar la remuneración de las prácticas médicas. En ese marco, remarcaron que el cobro de adicionales constituye una práctica indebida, lo que motivó la implementación de canales específicos de denuncia para proteger a los afiliados.

Asimismo, indicaron que desde el inicio de la actual gestión se incrementó un 426% el valor de la orden de consulta y se avanzó en su digitalización, lo que permite mejorar los controles sobre las prestaciones brindadas.

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