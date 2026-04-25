Aseguran que el rosarino creador de Argentina Casting "no cometió ningún delito"

La defensa del productor rosarino confirmó que "no es el autor" de la viralización del material fílmico y que "siempre" hubo acuerdo contracual con las actrices "mayores de edad"

La defensa del rosarino Gianfranco Núñez, creador de Argentina Casting , aseguró que su cliente "no cometió ningún delito" y que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario consideró que "no hubo elementos" capaces de configurar el delito de trata de personas, al argumentar que las actrices en cuestión "sabían cuál era el contenido" . El joven, de 22 años, está detenido en prisión preventiva desde el pasado 25 de marzo como responsable de "explotación sexual de mujeres a partir de la difusión de cotenido en plataformas digitales". Cómo sigue la causa.

En declaraciones a La Capital, su abogada Sofía Basso explicó que la privación preventiva de la libertad de su defendido se debe a que el el Ministerio Público Fiscal (MPF) le endilgó "otro delito que le imputó el Ministerio Público Fiscal y que se va a caer pronto", en alusión a la presunta "facilitación de la prostitución" .

Núñez se dedicaba a la producción de contenido audiovisual para adultos desde 2022. Más allá de las repercusiones mediáticas que tomó el caso, la representante legal aseguró que "las mujeres eran adultas y mayores de edad" y que el joven "siempre tomó todos los recaudos, incluso muchas fueron acompañadas por amigas".

Si bien admitió que " el daño que ocasionan el real y tiene que ver con la viralización en si misma" , sostuvo que Núñez "no es el autor de la divulgación" de ese material por el cual lo acusaron, hecho que "perjudica el negocio de la venta de contenido pornográfico" .

"Con el critero de la Fiscalía (MPF) todo el mundo estaría preso por cualquier contenido audiovisual, hasta los directores de cine de Hollywood", cuestionó Basso en alusión a la primera denuncia presentada por el MPF contra Núñez, que se inició a partir de "una llamada anónima de la cual se desconoce el origen".

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Basso explicó que las publicaciones realizadas por el productor rosarino "estaban destinadas personas del extranjero porque estaba segmentado para Estados Unidos y Europa, ya que excluía Argentina".

Sin embargo, precisó que "como la web se iba a abrir para argentina, Núñez descargó todo el contenido y lo eliminó de ese sitió, pero decidió consultarle a las actrices para saber si estaban dispuestas para subirlo nuevamente, cosa que algunas accedieron y otras no, de modo que el contenido de quienes no aceptaron fue dado de baja".

Argumentación feminista

Militante feminista de reconocida y probada trayectoria, Basso aclaró que su defensa está estrechamente vinculada con su forma de practicar el derecho y su perspectiva de género.

"Tiene que ver justamente con nuestra forma de abordar el derecho en este litigio y lo que hacemos es reivindicar la autonomía, la libertad de decisión de tomar el trabajo sexual como un medio de vida, un proyecto de vida y una posibilidad de obtener recursos en este contexto y en cualquier contexto", enfatizó.

Por eso argumentó que hay toda una estigmatización que pesa sobre esta producción audiovisual, que fue un acto libremente consentido. Y como hay una persecución criminal, se genera toda una dramatización en torno a eso.

"Si te están diciendo que la persona con la que filmaste es en realidad un tratante y vos sos víctima de él, ¿en qué lugar vas a quedar?", insistió en base a la defensa que tomó sobre el rosarino.

Un delito infundado

La Fiscalía publicó en la página del MPF su versión en base a un delito presumiblemente encuadrado en trata de personas. Sin embargo, la defensa de Núñez apeló esa imputación al considerar que fueron "actos libres consentidos entre las partes" y que "no se pudo probar que tanto el productor como las actrices "conocían el servicio por el cual eran contratadas y siempre eran adultas y mayores de edad, con todos los recaudos correspondientes".

Tras un detalle pormenorizado del caso, la Cámara de Federal de Apelaciones de Rosario, compuesta por los camaristas Aníbal Pineda, Elida Vidal, Silvina Andalaff Casiello consideró que no hubo delito de trata.

"Hay toda una discusión y persecución mediática infundado, ya que el análisis realizado por la Cámara para configurar ese delito de trata y otorgar una prisión preventiva quedó desestimado. Dijo no hubo engaño, que las chicas sabían cuál era el contenido y servicio para el cual eran contratadas. También adujo que tampoco hubo vulnerabilidad y elementos socioambientales para caracterizar una vulnerabilidad", señaló Basso.

En ese marco, precisó que "cuando a la Cámara le tocó resolver cada uno de los elementos de tipo penal concluyó que no había delito de trata de personas".

Basso indicó además que la Fiscalía planteó irregularidades en la firma de los contratos, pero contrapuso esa versión al sostener el fundamento de los camaristas federales, quienes aseguraron que "son adultas y están en condiciones de leer y escribir".

Contrato en inglés

Una de las controversias vertidas por una de las presuntas víctimas es que el contrato que exige la página web está en inglés. "Ese era el contrato que ambos debían firmar obligatoriamente en carácter de actores para poder publicar el video que filmaban. Es decir, ambos: actor y actrices debían dar su consentimiento para la publicación, y eso además constituía una declaración jurada sobre la mayoría de edad", sostuvo la abogada.

Y concluyó: "La página exigía que ambos subieran una foto de su DNI acreditando la mayoría de edad. Luego él lo que hizo fue contratar a una persona para que realice una traducción al español entonces les presentaba el contrato tanto en inglés como en español".