Central y el ritmo frenético de la doble competencia: ya trabaja pensando la Copa Libertadores

Tras el triunfo en Río Cuarto, el plantel canalla puso la cabeza en los 90 minutos que tendrá el martes en Venezuela frente a Universidad Central

Arriba Central. Los futbolistas canallas celebran uno de los tantos en la victoria ante Estudiantes de Río Cuarto.

Central ya está en modo Copa Libertadores con la alegría de haber logrado el pasaporte a los octavos de final en el torneo Apertura, pero con la obligación de volver a cambiar el chip para ir por otro paso más en otro de los objetivos trazados, quizá el más importante de todos. Para ello, el plantel se entrenó este sábado por la mañana en el predio de Arroyo Seco.

Lo que tiene el Canalla por delante es el desafío de lograr un buen resultado en Venezuela, frente a Universidad Central , y para ese encuentro habrá un trabajo previo por parte del cuerpo técnico para ver con qué jugadores puede contar después de lo que fue la exigencia en el ajustado triunfo en Río Cuarto.

Esa evaluación que realizará Almirón es la que impone un mínimo de paciencia para determinar quiénes saldrán a jugar desde el primer minuto, pero en el imaginario colectivo está la idea de que el equipo no será muy diferente al que actuó en tierras cordobesas entre la tarde y la noche del viernes.

Lo que pinta como seguro son los regresos de Alejo Veliz y Agustín Sández , que fueron los dos futbolistas que el técnico cuidó en este último partido.

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Veliz es el nueve titular, de eso no hay duda. El rendimiento de Enzo Copetti es más que bueno, sobre todo por el aporte goleador que le está dando al equipo, pero si Veliz no jugó contra Estudiantes de Río Cuarto fue para que llegue lo más descansado posible el choque en Venezuela.

Almirón Jorge Almirón ya piensa en el mejor Central que pondrá en cancha por la Copa Libertadores. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Y Sández otro tanto. También fue preservado con vistas al partido por Copa Libertadores. Además, Alexis Soto no hizo los méritos suficientes como para arrebatarle el puesto.

De cara a Universidad Central

En cuanto al resto del equipo, muchos de los que actuaron en Río Cuarto lo harán ante Universidad Central. Lo único que podría alterar el plan del cuerpo técnico es que aparezca alguna molestia muscular o algo por el estilo.

Incluso Ángel Di María podría mantenerse fuera de los once, más allá de que la palabra de Fideo sobre cómo se siente desde lo físico será clave. Lo cierto es que el campeón del mundo jugó en Río Cuarto más tiempo de lo que tenía pensado por la lesión de Gaspar Duarte.

La idea era que ingresara algunos minutos en el complemento, tal como lo había hecho frente a Sarmiento en el Gigante, pero esa lesión de Duarte hizo que Almirón tuviera que mandarlo rápidamente a la cancha.

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Mallo y Quintana, juntos

En Córdoba sucedió algo importante: Facundo Mallo y Carlos Quintana volvieron a compartir zaga central algunos minutos después de muchos meses (la última vez que eso sucedió fue cuando el Pelado se quebró el tobillo en cancha de Gimnasia), pero difícilmente ambos estén para meterse en el equipo desde el arranque, salvo que sea por obligación.

Y esto en medio de un rendimiento de Ignacio Ovando y Gastón Ávila que no resultó ciento por ciento efectivo. Pero hoy el juvenil y el Gato son los centrales titulares.

Uno que podría ingresar es Enzo Giménez, pero el paraguayo no sólo debía cumplir una fecha de suspensión, sino que se repone de un golpe en el tobillo que sufrió frente a Sarmiento. Podría ser alternativa en esa zona de tres cuartos, en lugar de Julián Fernández, pero el volante ofensivo zurdo viene de ser la figura del equipo.

Central ya entrenó pensando en Universidad Central y el domingo a las 13 llegará el viaje en chárter a Venezuela, donde se entrenará el día previo al partido. Logística ya armada y un equipo que, de mínima, llega entonado desde lo anímico. Un Canalla otra vez en modo Copa Libertadores para ir por otro paso en firme.