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Demoraron a dos hombres tras una denuncia de maltrato animal y una pelea

Los protagonistas se acusaron mutuamente tras un enfrentamiento en el barrio Lourdes. El perro de uno de ellos fue trasladado a una clínica veterinaria

25 de abril 2026 · 11:39hs
La Brigada Ecológica intervino ante el aviso sobre maltrato animal.

Foto: Policía de Santa Fe.

La Brigada Ecológica intervino ante el aviso sobre maltrato animal.

La policía rosarina confirmó este sábado una denuncia sobre maltrato animal con un resultado llamativo. Según la versión preliminar, el dueño de un perro terminó bajo arresto por una pelea con la persona que lo acusó en inmediaciones del parque de la Independencia.

El procedimiento se llevó a cabo la tarde anterior, cuando la Brigada de Orden Urbano (BOU) recibió un aviso sobre una discusión violenta en Santiago al 1600. El primer reporte oficial indica que el can fue trasladado a una clínica veteriaria para evaluar su estado de salud después del incidente.

Agentes especializados fueron a buscar al perro poco antes de las ocho de la noche de este viernes porque su dueño había sido aprehendido. Una vez que se hicieron cargo de él, lo llevaron hasta el Hospital Animal Doctor Cossia para verificar si tenía lesiones.

Maltrato animal y pelea en barrio Lourdes

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales indicaron que Mauro M. llamó a la policía luego de una pelea registrada a pocos metros de avenida Pellegrini. Según la declaración del joven, el otro hombre de 40 años estaba agrediendo a su propia mascota en la vía pública y decidió intervenir.

Perro Santiago 1600 2

Cuando llegó el personal de la BOU, Luis D. también decidió denunciar al muchacho por lesiones. Ante esta acusación mutua, ambos fueron demorados para esclarecer lo ocurrido.

>> Leer más: Maltrato animal en Rosario: rescataron a un perro atado y enfermo en Villa Manuelita

Como parte del procedimiento sobre calle Santiago, los agentes empezaron a buscar testigos en los alrededores. En esta instancia, varios vecinos advirtieron que el dueño había maltratado a su perro en reiteradas ocasiones.

Finalmente, la Brigada Ecológica de Rescate Animal intervino para colaborar con sus colegas después de la pelea. El can recibió atención veterinaria en el barrio Martin mientras el hombre encargado de su cuidado hacía la denuncia bajo custodia policial.

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