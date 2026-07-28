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Minuto a minuto: Central se quedó en el intento por su falta de juego ofensivo

MinEl conjunto de Jorge Almirón necesitaba reencontrarse con la victoria, pero no pudo y empató sin goles. Seguilo en vivo por La Capital.

28 de julio 2026 · 23:26hs
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Ángel Di María intenta superar la doble marca durante el partido entre Central y Racing.

Leo Vincenti

Ángel Di María intenta superar la doble marca durante el partido entre Central y Racing.

Central debutó de local en el torneo Clausura con una clara necesidad: dejar atrás las últimas tres derrotas, en especial la última en el arranque ante Belgrano en Córdoba. Tuvo enfrente a un duro rival como Racing. Y no pudo superarlo. Debió resignarse a un empate sin goles.

>>Leer más: Central, frente a la necesidad de despejar rápido las dudas en el debut en el Gigante ante Racing

El minuto a minuto de Central y Racing

70': Franco Cervi reemplazó a Cantizano. Fue su debut en su segundo ciclo en Central.

51': Di María pateó un tiro libre rasante, Ovando la tocó hacia atrás y Mallo la taqueó al gol, pero estaba en posición adelantada.

ET: Jorge Almirón dispuso de el ingreso de Facundo Mallo por Emanuel Coronel en el conjunto auriazul.

45': finalizó la primera etapa. Central y Racing tuvieron sus oportunidades para convertir, aunque no se abrió el marcador.

Jaminton Campaz intenta superar al lateral Cannavo durante el partido entre Central y Racing.

Jaminton Campaz intenta superar al lateral Cannavo durante el partido entre Central y Racing.

43': Central se replegó mal, Solari recibió, enfrentó a Ledesma y reventó el travesaño.

32': Coronel metió un centro rasante y Badaloni no llegó a empujarla de frente al arco. Campaz fue a buscarla, metió el centro atrás, pero Sosa se interpuso al remate de Cantizano.

29': Ángel Di María pateó un tiro libre sobre la derecha del área de Racing. El tiro con comba buscó el segundo palo y pasó cerca del travesaño.

22': Jaminton Campaz se desplazó de izquierda hacia el medio, pateó desde afuera del área de derecha y Cambeses voló y la sacó por sobre el travesaño.

19': Racing tuvo un contraataque muy favorable. Central retrocedió mal, Leandro Díaz corrió sin marcas y cuando enfrentó a Jeremías Ledesma la tiró por sobre el travesaño.

Titulares y suplentes de Central, con la nueva tribuna de fondo del Gigante de Arroyito.

Titulares y suplentes de Central, con la nueva tribuna de fondo del Gigante de Arroyito.

Jorge Almirón no pudo contar con Julián Fernández, que tuvo una sobrecarga, y en su lugar entró Giovanni Cantizano. Mientras que Ignacio Ovando se recuperó de algo similar y reemplaza a Facundo Mallo.

>>Leer más: Central le exigió al canciller argentino que se retracte o iniciará una demanda: "Usted genera odio"

Las estadísticas en el Gigante de Arroyito

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