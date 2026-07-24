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En Central siguen trabajando en la búsqueda de refuerzos y el que vendría tiene aroma a café

Un jugador que nació en el fútbol argentino y milita en Inter de Porto Alegre está en la mira. Podrían cerrarlo este fin de semana

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

24 de julio 2026 · 17:24hs
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Braian Aguirre está vistiendo la camiseta de inter de Porto Alegre. Su próximo destino podría ser Central.

Braian Aguirre está vistiendo la camiseta de inter de Porto Alegre. Su próximo destino podría ser Central.

Tras la dura derrota en el debut ante Belgrano por el torneo Clausura, en Central se sigue trabajando en la búsqueda de refuerzos para completar el plantel. Uno de los nombres que trascendió que interesa en Arroyito es el de Braian Aguirre, hoy en Inter de Porto Alegre.

Aguirre es un jugador polifuncional, que puede actuar como lateral derecho como por izquierda y es justamente lo que Central estaba buscando en este mercado de pases.

Del lado del club de Arroyito no hubo confirmación al respecto, pero desde Capital Federal trascendió que no sólo hay interés por parte del Canalla, sino que las negociaciones estarían bastante avanzadas.

El hueco que dejó Enzo Giménez

Después de la salida de Enzo Giménez (se fue a Querétaro de México), en Central quedó un hueco por ese sector, sobre todo en lo que tiene que ver con la alternativa a Emanuel Coronel. Giménez solía ocupar esa posición, pero hoy la única variante que hay es el juvenil Elías Verón, con muy pocos partidos en primera.

>>Leer más: A Central lo persiguen las malas vibras: pudo al menos empatarlo, pero lo perdió

Aguirre conoce el fútbol argentino, ya que se inició en Lanús. En Central esperan cerrarlo cuanto antes.

Aguirre conoce el fútbol argentino, ya que se inició en Lanús. En Central esperan cerrarlo cuanto antes.

La idea del cuerpo técnico es sumar a un futbolista que pueda desempeñarse allí y la búsqueda apuntó a alguien que, en lo posible, pueda actuar también por izquierda. A priori, Café Aguirre cumple con ese requisito.

Aguirre, de 25 años (28 de julio de 2000), surgió en Lanús. En el club granate jugó desde 2020 hasta 2024, cuando fue transferido a Inter de Porto Alegre.

Referencias de Café Aguirre

"La referencia que tenemos acá en Lanús de Café Aguirre son las mejores, diez puntos. Fue por esas muy buenas actuaciones que tuvo que fue vendido", le indicaron a Ovación desde la entidad del sur bonaerense.

>>Leer más: Central cumplió con su parte y le hizo el pasillo al campeón Belgrano

También fueron positivas las palabras que llegaron desde Brasil. "Es un jugador que aporta mucho en defensa, pero que también le gusta sumarse al ataque", indicaron.

Hoy Aguirre no es titular indiscutido en Inter, es la principal alternativa a Bruno Gomes, y por eso las expectativas que tienen en Central de poder sumarlo.

En Central lo creen posible

El nombre de Aguirre no es la primera vez que suena en Arroyito. Es un jugador por el que se hizo un intento en mercados de pases anteriores, pero la operación nunca se pudo concretar.

Hoy, no teniendo el puesto asegurado en el club de Porto Alegre, la cosa parece más factible. Tampoco es sencilla, ya que la negociación, confiaron, viene desde hace un par de semanas.

Si todo transcurre como piensan en Central, la negociación podría cerrarse este mismo fin de semana. Claro, después de eso el futbolista debe venir a Rosario para hacer la revisión médica y firmar el contrato, pero el interés es concreto y, de darse, Almirón sumaría un nuevo refuerzo.

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