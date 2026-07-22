Uno de los objetivos de Central para el semestre parece estar fuera del radar, pero alcanzable

El Canalla se juega cosas importantes en este segundo semestre del año: la Libertadores y el Clausura, aunque tiene algo más por lo que pelear

Ángel Di María celebra junto a Cantizano en uno de los últimos partidos de Central en el primer semestre.

En el inicio de un nuevo semestre las expectativas y los objetivos se renuevan. Todos los equipos del fútbol argentino están dentro de esa misma bolsa y Central no escapa a las generales de la ley. ¿Cuántos son los objetivos que el Canalla tiene por delante para la segunda parte del año? Son varios.

Por supuesto que hay algunos más explícitos que otros. Son los que mueven el sentimiento y el deseo del hincha. El objetivo de la Copa Libertadores sin dudas está por encima de todo.

También aparece la pelea por el título en el torneo Clausura y la Supercopa Internacional que deberá afrontar contra Estudiantes. Pero hay uno que pasa un poco por debajo del radar y que también merece ser puesto entre las prioridades.

El punto en cuestión es el título de Liga, que irá para el equipo que más puntos sume en la tabla acumulada. Es la historia que vivió el Canalla el año pasado, cuando fue el primero en esa comparativa anual.

Central festeja el título de la Liga 2025 que le otorgó la Liga Profesional por ser el equipo que más puntos sumó en el año. Leonardo Vincenti / La Capital

No va a ser una tarea sencilla, pero en Central saben que allí también deben apuntar, por la sencilla razón de que son seis puntos los que lo separan del hoy líder de esa tabla, Independiente Rivadavia de Mendoza (34 puntos).

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Para una segunda mitad del semestre con 16 partidos en disputa, es decir, 48 puntos, la diferencia de seis unidades no parece ser inalcanzable ni mucho menos.

Regularidad y alta efectividad

Claro, para alcanzar ese objetivo será indispensable contar con una regularidad importante y con una alta efectividad. Sólo de esa forma la embestida por este primer puesto de la anual será posible.

Hoy esa carrera parece tentadora sólo para unos pocos equipos. Para Independiente Rivadavia y el selecto grupo que lo persigue. Es más, Central, con 28 unidades, es uno de los que más abajo está en esa disputa, aunque para nada lejos.

Los equipos con mas chances tienen de pelear por el primer puesto en la tabla acumulada.

Además de la Lepra mendocina, los que se ilusionan son Estudiantes (31), Boca (30), River, Argentinos Juniors (29), Vélez y Central (28). Un poco más difícil la tendrán Talleres, Belgrano y Gimnasia (los tres con 26). Ese es el pequeño pelotón de equipos a los que sin dudas le resultará tentador ir por ese premio de campeón de Liga.

Pudo haber terminado primero

Es más, en ese primer semestre bueno, aunque con irregularidades, que mostró el Canalla, hubo un partido que pudo haberle cambiado mucho la condición de candidato. Lo jugado, jugado está, pero sólo a modo de ejemplo: si el equipo de Jorge Almirón hubiese ganado un partido en particular, el de Mendoza contra Independiente Rivadavia (lo perdió 2-0), hoy sería uno de los tres líderes de esa tabla anual, junto a los mendocinos y a Estudiantes.

Central perdió en Mendoza ante Independiente Rivadavia. De haber ganado ese partido, hoy estaría puntero en la anual. Gustavo de los Ríos / La Capital

Central ya sabe lo que es coronarse campeón de Liga, después de aquella extraordinaria campaña que realizó de la mano de Ariel Holan, que culminó con una coronación por parte de la Liga Profesional que tanto revuelo provocó porque era algo que no estaba establecido de antemano.

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Ahora, ¿qué contras tiene el Canalla para ir por ese logro? La agenda cargada que tendrá en el medio, no sólo con la disputa del torneo Clausura, sino también con la Copa Libertadores.

Encima, la Copa Libertadores

En la Copa deberá afrontar los octavos de final ante Corinthians (primero en Arroyito y una semana después en San Pablo) y no sería descabellado pensar que en algunos partidos Almirón opte por preservar futbolistas. Ni hablar si logra avanzar a cuartos de final. Si eso ocurre, el desafío copero se potenciará y la distracción en el plano local será seguramente mayor.

Hay orden prioridades, está claro. El motor en Arroyito para esta segunda mitad del año será la Copa Libertadores y después el resto. En ese resto viene un torneo Clausura en el que cuanto mejor se hagan las cosas, más cerca se estará de ese objetivo de ser otra vez el mejor de la tabla anual, que hoy pasa por debajo del radar y que no muchos tienen en cuenta, pero que pinta alcanzable.