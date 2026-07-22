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Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Luego del parate por el Mundial, la pelota vuelve a rodar en el fútbol argentino para afrontar la segunda parte del año. En esta nota, el cronograma completo

22 de julio 2026 · 14:28hs
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Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional comenzará este jueves 23 y se extenderá hasta el domingo 26 de julio, el cual marcará el regreso de la máxima categoría del fútbol argentino tras el receso por el Mundial 2026.

La primera fecha contará con 15 partidos que tendrá el debut de todos los equipos en el nuevo campeonato.

El campeonato mantendrá el formato del Torneo Apertura. Los 30 equipos estarán divididos en dos zonas de 15 clubes y disputarán 16 fechas. El calendario incluirá una fecha interzonal y un partido contra el clásico rival o el club designado como "pareja".

Al finalizar la fase regular, los ocho mejores equipos de cada zona avanzarán a los octavos de final. En esa instancia, el primero de la Zona A se enfrentará al octavo de la Zona B y así sucesivamente. El equipo que haya quedado mejor ubicado en la tabla de su zona tendrá la ventaja de jugar como local. Ese criterio se mantendrá hasta las semifinales inclusive, mientras que la final se jugará en un estadio neutral a confirmar.

La primera fecha del Torneo Clausura 2026 comenzará el jueves con tres encuentros. Desde las 19.30, Central visitará en Córdoba a Belgrano, vigente campeón del Apertura, mientras que Sarmiento y Argentinos Juniors se enfrentarán en Junín en el mismo horario.

Por otro lado, Newell’s debutará el sábado 25 de julio frente a Talleres desde las 17 en el Coloso Marcelo Bielsa.

>> Leer más: Mercado de pases: altas y bajas de Newell's y Central de cara al torneo Clausura

Cronograma de la primera fecha del torneo Clasura 2026

Jueves 23 de julio

19.30: Belgrano vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports. Árbitro: Sebastián Zunino

19.30: Sarmiento vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium. Árbitro: Luis Lobo Medina

21.45: Defensa y Justicia vs. Aldosivi (Interzonal) - ESPN Premium. Árbitro: Daniel Zamora

Viernes 24 de julio

16.45: Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba (Zona A) - TNT Sports. Árbitro: Andrés Gariano

19: Racing vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - ESPN Premium. Árbitro: Nicolás Ramírez

19: Vélez vs. Instituto (Zona A) - TNT Sports. Árbitro: Andrés Merlos

21.15: Huracán vs. Banfield (Zona B) - ESPN Premium. Árbitro: Juan Pafundi

21.15: Platense vs. Unión (Zona A) - TNT Sports. Árbitro: Sebastián Martínez

Sábado 25 de julio

14.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. Tigre (Zona B) - TNT Sports. Árbitro: Bryan Ferreyra

17: Newell’s Old Boys vs. Talleres (Zona A) - ESPN Premium. Árbitro: Jorge Baliño

19.15: River vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports. Árbitro: Nazareno Arasa

21.30: Lanús vs. San Lorenzo (Zona A) - ESPN Premium. Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Domingo 26 de julio

15: Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - ESPN Premium. Árbitro: Álvaro Carranza

17.15: Estudiantes vs. Independiente (Zona A) - TNT Sports. Árbitro: Pablo Dóvalo

19.30: Deportivo Riestra vs. Boca (Zona A) - ESPN Premium. Árbitro: Hernán Mastrángelo

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