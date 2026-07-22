Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato Luego del parate por el Mundial, la pelota vuelve a rodar en el fútbol argentino para afrontar la segunda parte del año. En esta nota, el cronograma completo 22 de julio 2026 · 14:28hs

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional comenzará este jueves 23 y se extenderá hasta el domingo 26 de julio, el cual marcará el regreso de la máxima categoría del fútbol argentino tras el receso por el Mundial 2026.

La primera fecha contará con 15 partidos que tendrá el debut de todos los equipos en el nuevo campeonato.

El campeonato mantendrá el formato del Torneo Apertura. Los 30 equipos estarán divididos en dos zonas de 15 clubes y disputarán 16 fechas. El calendario incluirá una fecha interzonal y un partido contra el clásico rival o el club designado como "pareja".

Al finalizar la fase regular, los ocho mejores equipos de cada zona avanzarán a los octavos de final. En esa instancia, el primero de la Zona A se enfrentará al octavo de la Zona B y así sucesivamente. El equipo que haya quedado mejor ubicado en la tabla de su zona tendrá la ventaja de jugar como local. Ese criterio se mantendrá hasta las semifinales inclusive, mientras que la final se jugará en un estadio neutral a confirmar.

La primera fecha del Torneo Clausura 2026 comenzará el jueves con tres encuentros. Desde las 19.30, Central visitará en Córdoba a Belgrano, vigente campeón del Apertura, mientras que Sarmiento y Argentinos Juniors se enfrentarán en Junín en el mismo horario. Por otro lado, Newell’s debutará el sábado 25 de julio frente a Talleres desde las 17 en el Coloso Marcelo Bielsa. >> Leer más: Mercado de pases: altas y bajas de Newell's y Central de cara al torneo Clausura Cronograma de la primera fecha del torneo Clasura 2026 Jueves 23 de julio 19.30: Belgrano vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports. Árbitro: Sebastián Zunino 19.30: Sarmiento vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium. Árbitro: Luis Lobo Medina 21.45: Defensa y Justicia vs. Aldosivi (Interzonal) - ESPN Premium. Árbitro: Daniel Zamora Viernes 24 de julio 16.45: Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba (Zona A) - TNT Sports. Árbitro: Andrés Gariano 19: Racing vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - ESPN Premium. Árbitro: Nicolás Ramírez 19: Vélez vs. Instituto (Zona A) - TNT Sports. Árbitro: Andrés Merlos 21.15: Huracán vs. Banfield (Zona B) - ESPN Premium. Árbitro: Juan Pafundi 21.15: Platense vs. Unión (Zona A) - TNT Sports. Árbitro: Sebastián Martínez Sábado 25 de julio 14.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. Tigre (Zona B) - TNT Sports. Árbitro: Bryan Ferreyra 17: Newell’s Old Boys vs. Talleres (Zona A) - ESPN Premium. Árbitro: Jorge Baliño 19.15: River vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports. Árbitro: Nazareno Arasa 21.30: Lanús vs. San Lorenzo (Zona A) - ESPN Premium. Árbitro: Leandro Rey Hilfer Domingo 26 de julio 15: Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - ESPN Premium. Árbitro: Álvaro Carranza 17.15: Estudiantes vs. Independiente (Zona A) - TNT Sports. Árbitro: Pablo Dóvalo 19.30: Deportivo Riestra vs. Boca (Zona A) - ESPN Premium. Árbitro: Hernán Mastrángelo