Belgrano vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones El Canalla hará su debut en el campeonato ante el Pirata, último campeón del torneo Apertura. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido 22 de julio 2026 · 14:23hs

Belgrano recibirá a Rosario Central por la 1ª fecha del torneo Clausura 2026.

Rosario Central visitará a Belgrano en el estadio Julio César Villagra de Alberdi, Córdoba, por la 1ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Pirata y el Canalla de este jueves por la tarde.

A qué hora juegan Belgrano vs. Central El partido correspondiente a la Zona B entre Belgrano y Central será este jueves 23 de julio, desde las 19.30, en el estadio Gigante de Alberdi con el arbitraje principal de Sebastián Zunino, mientras que Germán Delfino estará en el VAR.

Dónde ver Belgrano vs. Central La transmisión del encuentro entre el Pirata y el Canalla será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Central y Belgrano fue triunfo 2-1 del Pirata en Arroyito. Marcelo Bustamante / La Capital >> Leer más: Central vende butacas originales del Gigante de Arroyito: los precios y cómo comprarlas

Posibles formaciones de Belgrano y Central Belgrano: El entrenador Ricardo Zielinski no dio indicios del once titular del Pirata. Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón