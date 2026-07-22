Proponen que Santa Fe les cobre los servicios de salud a personas extranjeras

Hace poco más de dos años, Salta decidió cobrarles por la asistencia en salud a extranjeros no residentes y la iniciativa tuvo repercusión a nivel nacional. Un proyecto presentado este miércoles en la Legislatura de Santa Fe apunta a establecer aranceles similares , según indicaron fuentes oficiales este miércoles.

La diputada provincial Silvia Malfesi dio a conocer la iniciativa durante la mañana, cuando el expediente ingresó por la mesa de entradas de la Cámara baja. "¡Nada es gratis!" , manifestó a la hora de defender la propuesta a través de redes sociales.

Con respecto a los argumentos de la reforma, la representante del bloque Somos Vida sostuvo: "Debemos lograr una verdadera equidad en la salud pública, que es sostenida con el esfuerzo de todos los santafesinos" . Así, consideró que las prestaciones de la red administrada por el Estado tienen que ser aranceladas en ciertos casos.

En primer lugar, la propuesta de la abogada rosarina establece el cobro sólo a quienes figuran como residentes transitorios y residentes precarios en Argentina . Además, el pago sólo les corresponderá a personas oriundas de países que no suscribieron convenios bilaterales de asistencia recíproca.

Presentamos un proyecto de ley para que los extranjeros transitorios o con residencia precaria ABONEN su atención de salud en hospitales y efectores públicos de Santa Fe.



Debemos lograr una verdadera equidad en la salud pública, que es sostenida con el esfuerzo de los… pic.twitter.com/tmAw1zAzQS — Silvia A. Malfesi (@Malfesi) July 22, 2026

De acuerdo al proyecto de la diputada libertaria, los pacientes que se encuentren en las condiciones antes mencionadas podrán recibir asistencia mediante la presentación de un seguro de salud. De lo contrario, deberán pagarla antes de acceder al servicio público.

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El segundo artículo de la normativa que impulsa la compañera de bloque de Amalia Granata hace una distinción clave con respecto a la discusión. "En casos de emergencia, la atención sanitaria a los extranjeros no podrá negárseles ni serles restringida, cualquiera sea su situación migratoria", indica el documento. En tal caso, el Estado se encargará de cobrarles después por los gastos correspondientes.

Malfesi planteó que el Ministerio de Salud de Santa Fe tendrá que fijar aranceles para cubrir por completo las prestaciones y también actualizar la lista con el valor de cada servicio. Finalmente, propuso que los municipios de la provincia también adhieran a la ley para empezar a cobrarles a quienes no son residentes argentinos.