Cuánto cobra Colapinto en la Fórmula 1 y las multimillonarias cifras que reciben sus rivales

Los contratos de los pilotos de la máxima categoría del automovilismo representan grandes ingresos, pero también existe una imponente brecha entre ellos

A falta de un mes para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia, los equipos ajustan los detalles para cumplir con las nuevas reglamentaciones y especificaciones técnicas de la categoría. En tanto, Franco Colapinto se pone a punto para salir a la pista a pelear por su lugar .

La F1 mantiene su estatus como uno de los deportes con mayores cantidades de dinero en juego entre los patrocinadores, los premios y los multimillonarios contratos , por lo que cada punto y cada victoria valen mucho.

En ese marco, los pilotos son uno de los bienes más preciados y quienes mayor presión recargan sobre sus hombros, ya que son quienes determinan el trabajo de todo el equipo con su rendimiento en pista. Por eso, firman contratos de altas cifras según su recorrido, rendimiento e historia en la máxima categoría del automovilismo.

El medio especializado RacingNews365 realizó un informe en el que detalla el valor de los salarios base anuales de los 22 pilotos de la parrilla , con una brecha imponente entre las estrellas consagradas y las jóvenes promesas que buscan consolidarse. Cabe aclarar que las cifras corresponden exclusivamente a sus sueldos fijos , por lo que excluye las bonificaciones por resultados y los patrocinios personales, los cuales multiplican considerablemente sus ingresos.

el dia15 Pierre Gasly y Franco Colapinto junto a Flavio Briatore en la presentación de Alpine para este 2026. Youtube / Alpine

Cuánto cobra Franco Colapinto

Colapinto se encuentra en la base de la escala salarial de la categoría, siendo una opción económica para Alpine. El argentino todavía está en etapa de formación y recién este año tendrá su primera temporada desde el inicio como piloto titular, por lo que saldrá a ganarse su lugar en la Fórmula 1.

El contrato del pilarense oscila entre los 500 mil y el millón de dólares por temporada, el acuerdo de entrada a la categoría, con un salario inicial que supera ampliamente al promedio de los jóvenes profesionales de otras disciplinas del automovilismo.

A su vez, Arvid Lindblad, que hará su estreno absoluto con Racing Bulls, percibe una suma similar a la de Colapinto, por lo que no especificaron cuál de ellos cobra más. En tanto, señalaron que el siguiente escalón lo ocupan Liam Lawson y Oliver Bearman, ambos con un contrato de 1 millón de dólares al año.

La multimillonaria cifra que cobran Max Verstappen y Lewis Hamilton

Muy por encima del resto, casi con el doble de remuneración que el siguiente piloto, Lewis Hamilton aparece en la segunda posición de este ranking. A pesar de su mal comienzo con Ferrari en 2025, el piloto británico tiene contrato vigente y cobrará unos 60 millones de dólares en este 2026.

El único que se encuentra por encima del siete veces campeón mundial, en el liderazgo de esta lista, es Max Verstappen, quien continúa en Red Bull y percibirá unos 70 millones de dólares anuales.

image (24).jpg Max Verstappen recibe el salario más alto de la F1, mientras que Colapinto el más bajo junto a Arvid Lindblad.

El neerlandés, tetracampeón del mundo, estuvo cerca de repetir el título a pesar de la adversa temporada que atravesó el año pasado, donde la escudería austríaca tuvo múltiples salidas y polémicas internas. Verstappen finalizó a solamente dos puntos de Lando Norris y mantuvo el suspenso de la definición hasta la última vuelta en Abu Dhabi.

Cuánto cobran los pilotos según RacingNews365