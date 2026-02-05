La Capital | Economía | Techint

Techint reduce contratistas en su planta de Ramallo

La firma Tecsesi dejó de operar en la planta General Savio y afectó a unos 280 trabajadores. La UOM advierte por dificultades para reubicar al personal y advierte riesgo de más despidos

5 de febrero 2026 · 16:41hs
El programa de readecuación de costos que Ternium Argentina puso en marcha a fines de 2024 continúa impactando de lleno en las empresas contratistas que operan en la planta General Savio, ubicada en Ramallo. En ese marco, la firma Tecsesi SA, perteneciente al Grupo Techint, dejó de prestar servicios en la acería, una decisión que afectó a unos 280 trabajadores.

Según fuentes gremiales, alrededor de 170 operarios fueron incorporados por Ternium como personal propio. Sin embargo, persiste la incertidumbre respecto del futuro laboral del resto de los trabajadores. Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Nicolás señalaron que se están realizando gestiones para reubicarlos en otras empresas del sector, aunque advirtieron que una parte significativa podría quedar sin empleo.

Tecsesi se desempeñaba en tareas de limpieza pesada y en el movimiento de la escoria generada por la acería. El contrato por esos servicios no fue renovado luego de que la oferta presentada por la empresa en el proceso de licitación resultara, según trascendió, económicamente elevada.

Desde la UOM describieron un escenario complejo, marcado por procesos de ajuste que también atraviesan otras firmas contratistas, lo que reduce sensiblemente las posibilidades de reubicación. “Estamos atravesando una situación muy complicada dentro de la planta General Savio. Una empresa de gran porte como Tecsesi está saliendo del mercado. Algunos trabajadores serán absorbidos por Ternium, pero hay un número importante al que no le estamos encontrando una ubicación. Desde la organización gremial seguimos trabajando intensamente para tratar de incorporarlos a alguna empresa”, confió una fuente de alto rango de la UOM San Nicolás.

A esta situación se suma que otras compañías proveedoras de la planta también están reduciendo personal, por lo que el número de trabajadores en riesgo de perder su empleo podría incrementarse en las próximas semanas.

Tensión con el gobierno nacional

El cierre de Tecsesi se produce, además, en un contexto de fuerte exposición pública del Grupo Techint. En las últimas semanas, su presidente, Paolo Rocca, mantuvo un cruce con el gobierno nacional tras la adjudicación a una empresa india de una licitación vinculada a un proyecto en Vaca Muerta. Tras ese desenlace, el titular del holding advirtió que la pérdida de contratos podría derivar en recortes de personal y revisiones de inversiones, lo que refuerza la idea de que la decisión de Tecsesi no constituye un hecho aislado.

La planta General Savio cumple un rol central en la estructura económica de Ramallo y San Nicolás. En ese sentido, la salida de una contratista de peso y la reducción de puestos de trabajo no sólo impactan en el empleo directo, sino que también se traducen en una menor circulación de ingresos y en una mayor presión sobre un mercado laboral que ya muestra señales de saturación.

