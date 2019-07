El 5 para el debut es un tema

El amistoso de cierre de pretemporada abrió algunos interrogantes sobre la formación de Newell's para el debut en la Superliga. Entre las incógnitas surge la duda sobre quién jugará de número cinco. Mientras se espera un refuerzo para esa posición, el cual será imposible que juegue el domingo aunque se incorpore durante la semana, los candidatos son dos. Juan Manuel Requena estuvo en el equipo principal en cuatro de los cinco amistosos y parecía que sacaba ventaja para estar desde el inicio. Pero Braian Rivero fue el titular en el último y se convirtió en un competidor serio para comenzar desde el arranque frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Rivero sufrió un esguince de rodilla derecha con compromiso del ligamento lateral interno en el último partido de Newell's en la Copa Superliga que lo perjudicó. Comenzó la pretemporada desde atrás y faltó en los encuentros de preparación contra Colón y Godoy Cruz. Recién apareció ante Defensa y Justicia e Independiente en el equipo alternativo, y jugando de volante derecho. Hasta allí, Requena fue el cinco del conjunto principal.

Pero Frank Kudelka metió mano en la formación estelar para el ensayo del sábado frente a Atlético Rafaela. Una de las variantes fue la presencia de Rivero por Requena. ¿Lo quiso probar para ver cómo responde en ese lugar o tiene en mente que sea el cinco en la primera fecha? La actuación que tuvo no dejó mucho para el análisis. La crema no fue un rival que exigiera al medio rojinegro. Aunque a pesar de las limitaciones del contrario, es evidente que Rivero no es el mediocampista central batallador que necesita Newell's para el juego pretendido por el DT.

La mitad de cancha que planea Kudelka es con tres volantes, Jerónimo Cacciabue y Mauro Formica, a derecha e izquierda, y un cinco con despliegue y quite. Las características de Rivero no son esas, si bien no tiene problemas en meter pierna y marcar. Es un mediocampista con manejo criterioso y que la distribuye, capaz de jugar con un doble cinco. En soledad, corriendo hacia un lado y otro y relevando a sus compañeros no lo puede hacer con eficacia.

Rivero fue el volante derecho en el conjunto alternativo de Newell's que empató con Defensa y Justicia (1-0) y perdió con Independiente (0-3). En el esquema ideado por Kudelka, es la posición en la que mejor puede desempeñarse, aunque hoy tiene por delante a Jerónimo Cacciabue.

Requena se ajusta mejor a lo que pretende el DT del volante central. Pero el técnico no está convencido de que sea el indicado para ser el titular del equipo durante la Superliga. De lo contrario no hubiese pedido la llegada de un mediocampista. Más allá de eso, Requena participó de todos los amistosos en la formación principal, hasta que en el último fue al equipo alternativo.

El restante mediocampista central del plantel, Ribair Rodríguez, corre desde atrás más allá de que se lo ve mejor físicamente.

La cuestión del cinco se reduce entonces a dos. Rivero cuenta con mayor experiencia que Requena y quizás esa sea una de las razones que incline a Kudelka para incluirlo en la primera fecha. Pero nada está garantizado. Lo único seguro es que esa posición será para el nuevo refuerzo en lo que seguirá de la Superliga.

Otra gran duda es Cristian Lema

La salida obligada de Cristian Lema en el amistoso del sábado contra Atlético de Rafaela es una preocupación. El parte médico oficial señaló una sobrecarga en el recto anterior del muslo izquierdo. Si bien hay varios días por delante hasta el debut, no es posible asegurar que llegue. Stéfano Callegari asoma para reemplazarlo.