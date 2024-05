La vida del Tano Vella: "El cambio fue grande, de jugar al fútbol a manejar geriátricos"

El ex defensor, que se convirtió en empresario tras colgar los botines y decidió dedicarse a la tercera edad, también expresó: "Me quedó una espina al no poder retirarme en Newell's"

"Más de uno me ha dicho «las veces que te he insultado por alguna macana que te mandabas»", contó el Tano Vella, ahora convertido en empresario.

La vida después del fútbol puede otorgar diferentes caminos, muchas veces impensados. O seguir ligado al deporte que tanto le dio a un jugador o cambiar de rumbo de manera inesperada. Lo segundo es lo que aplicó Luciano Vella , el ex defensor de Newell's que se encontró casi de casualidad con una nueva profesión para convertirse en un empresario vinculado a la tercera edad. "Hoy me dedico a otra cosa diferente al fútbol y tengo cinco geriátricos" , contó el Tano sobre la profesión que abrazó tras colgar los botines con la desazón de "no haber podido cumplir el sueño de retirarme en Newell's. Es una espina que me quedó".

"Cuando jugaba en River puse mi primer geriátrico en 2012 por invitación de mi socio Matías Pavoni (ex leproso). Desde ahí no paré más. Tengo cinco y me di cuenta que la tercera edad me gusta", expresó el Tano (43 años) en una charla con Ovación en uno de los asilos ubicado en el centro de la ciudad, un lugar donde reina la paz y los abuelos llevan adelante distintas actividades para matizar el día.

"El cambio fue grande. De jugar al fútbol a manejar un geriátrico. Obviamente que a los abuelos hay que brindarles lo mejor en sus últimos años de vida y acompañarlos en todo momento", sostuvo el ex defensor que se mantiene activo desde lo físico y sigue jugando al fútbol pero con amigos. "Ya no lo hago de defensor, ahora juego en el medio, ja", aclaró el ex leproso, que tiene a su hijo en la octava de Newell's, zurdo que se desempeña por el lateral izquierdo.

En los geriátricos hay leprosos y canallas que lo reconocen y "más de uno me ha dicho «las veces que te he insultado por alguna macana que te mandabas, ja»".

¿Te cansaste del fútbol que decidiste no seguir ligado al deporte?

La vocación la tuve toda mi vida y es lo más lindo que tuve, pero siempre supe que no iba a ser técnico ni nada de eso. No me gusta, no es lo mío. Además, esta actividad que tengo me lleva mucho tiempo.

Supongo que debés estar muy preparado de la cabeza porque una partida de una persona golpea.

Al principio era peor, me lo tomaba muy mal. Imaginate que tomo mates con los abuelos, estamos juntos y me chocaba mucho cuando sucedía algo. Ahora me acostumbré pero igual me afecta.

¿Qué es lo más gratificante que rescatás de esta tarea que llevás adelante?

Los abuelos que están acá te ven llegar y es como que sos un familiar. La verdad que me gratifica el convivir a diario y cuidarlos. Como en toda empresa hay errores, uno se pone mal y reto bastante, ja.

Siempre fuiste picante a la hora de declarar y te gustaba el juego folclórico (con el Chacho Coudet, por ejemplo), algo que hoy se ha tornado más difícil.

Cuando era más chico lo hacía y el fanatismo me llevaba a decir cosas que me arrepiento porque se me complicaba en la calle.

¿Qué es lo peor que te tocó vivir?

Muchas cosas. Por ejemplo cuando salimos campeones en un bar de la Florida había cuarenta hinchas de Central y sólo estaba con Seba Domínguez. Nos rodearon todos y vino (Gonzalo) Belloso y puso calma. Nos mataban, jaja. Fue un momento muy feo.

¿Lo considerás que es algo extremo, una locura de que el folclore no se entienda?

No se puede creer lo que pasa con Newel's y Central. Jugué un River-Boca, Independiente-Racing, pero acá es muy agresivo. Siempre hay algún lío o un problema. Central y Newell's están viendo lo que hace uno u otro en vez de pensar en otra cosa. En hacer buenos torneos. Estamos metidos en ganar el clásico y así quedamos atrás del resto. Por ejemplo, es una boludez cambiar el clásico por un torneo.

En diversos mercados de pases se mencionó tu nombre como posible regreso a Newell's. ¿Por qué nunca se dio?

Eso es una espina que no me pudo sacar. Hice todo para volver y nunca se dio por el dirigente de turno. Me dolió porque soy de la casa, había salido campeón y soy muy fanático. Nunca me abrieron las puerta para volver.

¿Fue tema económico?

No, porque venía gratis a jugar. Se ve que mi nombre no gustaba. Siempre era que se daba y después no. Me frustró y eso me bajoneó mucho en su momento.

En una etapa de tu carrera te fuiste a Rumania. ¿Fue tan mala como se dice?

Venía de Cadiz, una ciudad muy linda, y el cambio fue drástico. La liga no me gustó, encima no me pagaron y me tuve que escapar porque me amenazaron de muerte.

¿Cómo fue eso?

Son picantes los rumanos, ja. Yo alquilaba un departamento que pagaba el club, dejó de hacerlo y me venían a cobrar a mí. Me apretaban mal, tenía un miedo bárbaro. La verdad que fue una experiencia mala. Lo único bueno fue que jugué la Copa Uefa. Estaba con mi novia en ese momento. Al principio iba todo bien porque al club lo había comprado un iraní, llevó a varios refuerzos y estábamos bien. Pero después se fue y dejó las contrataciones que para Rumania eran sueldos importantes. Nos dejaron en banda. De la Fifa me dijeron que era difícil salir y reclamar, pero cuando lo hiciera iban a actuar. Al final no cobré nada y me tuve que escapar.

¿Tuviste muchos, de los que se dice, amigos del campeón?

Hay muchos, pero siempre la tuve clara. Nada me cambió, siempre fui de clase social buena, nunca me faltó nada y tengo pocos amigos futbolistas. En todo momento alguien se acercaba, pero no daba cabida. El jugador es muy débil en muchas cosas y poco preparado para manejar dinero. Te seducen hasta que entrás en confianza y te ofrecen cosas que no funcionan.

Muchos han terminado en la nada, sin dinero y prácticamente en la ruina.

Cuando sos jugador entra un buen dinero y debés tener en cuenta que son quince años de carrera. Si no te administrás bien es complicado, salvo que seas una estrella. Si no invertís bien se complica y pasan esas cosas.

¿Conocés en persona a Messi, has hablado alguna vez?

Si, de chico. Hablamos cuando lo veo pero no es que tengo diálogo. Es una persona única.

¿Vendrá a Newell's, qué creés?

Creo que no. Esta ciudad con lo que pasa, con Angelito (Di María) que lo amenazaron. A esos jugadores hay que disfrutarlos en vez de amenazarlos. Creo que Messi no puede vivir. Cuando está en Rosario no puede salir de la casa. Imaginate yendo a Bella Vista, debería ir en helicóptero, ja.

¿Coincidís en que la ciudad no está preparada parta recibir al tipo más conocido del mundo?

No, no se podría acá. No puede moverse por ningún lado.

De todos los jugadores que viste y con los que compartiste muchos momentos, ¿cuál te sorprendió por la calidad pero no pudo dar el salto?

Sin dudas Damián Steinert. Nunca vi alguien que juegue tan bien. Todos los técnicos que tuvo habrán dicho "tengo a Cristiano Ronaldo". Pero no pudo, tenía miedo escénico. Él jugaba de wing derecho y nos bailaba, pero no pudo demostrarlo.