Airbag llenó su tercer River en el año y tuvo a Ricardo Mollo de invitado

Los hermanos Sardelli tocaron el domingo frente a más de 75000 personas en el estadio Monumental, en un show de tres horas con presencias de lujo

Airbag llenó River por tercera vez en el año y tuvo a Ricardo Mollo como invitado de lujo

Airbag sigue en la cresta de una ola que no para de crecer. La banda de los hermanos Sardelli tocó el domingo ante más de 75000 personas, en lo que fue su tercer show agotado en River en el año. En el marco de una presentación de tres horas bajo la lluvia, tuvieron como invitado de lujo a Ricardo Mollo.

Con este nuevo concierto, Airbag se convirtió en una de las bandas argentinas con más presentaciones en el Estadio River en un mismo año, consolidando su lugar en la historia del rock nacional.

Con un setlist extenso que repasó toda su discografía, Pato, Guido y Gastón condujeron una ceremonia musical inolvidable para los fanáticos, y hubo sorpresas desde el comienzo: el show empezó con un pianista interpretando clásicos de la banda.

Ricardo Mollo, el legendario guitarrista, fue una de las grandes sorpresas de la noche. Su participación en “Fugitivo” y “Me Gusta Ese Tajo” fue ovacionada por los presentes y se hizo inmediatamente viral en redes.

Otro de los momentos emocionantes fue el bloque acústico, donde los hermanos Sardelli recrearon un living e interpretaron versiones más íntimas de su repertorio como “Va a Ser Difícil Olvidar” y “Ganas de Verte”.

En el medio de un año arrollador, Airbag confirmó dos nuevas paradas de su gira “El Club de la Pelea I”, para cerrar el año a lo grande: el 28 de noviembre se presentarán en el Hipódromo de Rosario y el 29 de noviembre en el Playón del Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.