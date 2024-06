Dibu Martínez no irá a los Juegos Olímpicos por decisión de su club

Aunque su sueño era ir a París para luchar por una medalla, Dibu Martínez no podrá estar presente porque su club, Aston Villa, no lo autoriza

El arquero, campeón de la Copa América y del Mundial, Emiliano Dibu Martínez, no recibió la autorización de Aston Villa, su club en la Premier League, para formar parte de la selección argentina sub 23 y no podrá disputar los Juegos Olímpicos de París 2024.