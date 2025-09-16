La Capital | Ovación | Di María

Ángel Di María se encontró con un reconocido influencer y bailó para TikTok

Fideo recibió en su casa a un youtuber argentino y le obsequió una camiseta de la selección argentina con una especial dedicatoria

16 de septiembre 2025 · 13:25hs
Ángel Di María recibió al youtuber Ian Lucas en su casa y le regaló una camiseta de la selección.

Ángel Di María recibió al youtuber Ian Lucas en su casa y le regaló una camiseta de la selección.

Al día siguiente de anotar un gol olímpico frente a Boca, Ángel Di María tuvo un encuentro con el reconocido influencer Ian Lucas, a quien le regaló la camiseta de la selección argentina. El referente de Central lo invitó a su casa para compartir una merienda y un momento especial junto a sus hijas.

“Gracias por la merienda increíble de hoy. ¡Hermosa familia!”, escribió el youtuber en un posteo en redes sociales con imágenes del encuentro y le agradeció también a Mía, hija mayor de Fideo, a la que reconoció como “la reina de TikTok”.

El multifacético influencer, que además de acumular millones de seguidores en las distintas plataformas es actor y cantante, recibió la 11 de Di María que utilizó en el Mundial de Qatar 2022 y se llevó la firma del rosarino con una especial dedicatoria.

Además de las fotos juntos, Ian Lucas compartió un video “trend de TikTok” junto a Angelito y sus hijas en una publicación compartida con Mía. La mayor de las Di María suele compartir clips en redes sociales y esta vez hizo bailar a Fideo y al influencer.

>> Leer más: Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Quién es Ian Lucas, el youtuber, cantante e influencer

Ian Lucas es un creador de contenido con más 37,4 millones de suscriptores en su canal de Youtube, plataforma en la que se encuentra enfocado en los últimos años. A su vez, es popular en las distintas redes sociales por sus videos de entretenimiento, vlogs y desafíos, con 5,3 millones de seguidores en Instagram y 16,1 millones en TikTok.

El oriundo de Banfield, en el conurbano bonaerense, se convirtió en uno de los influencers más importantes de la comunidad hispanohablante en el mundo. Se formó como actor y trabajó en series de Disney como Soy Luna y O11CE, pero también es músico y lanzó temas virales en las principales plataformas.

Actualmente, está radicado en México para desarrollar su carrera musical a la par de que continúa constantemente creando contenido para Youtube.

