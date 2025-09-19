Ángel Di María celebró la contratación del nuevo entrenador de Benfica en redes sociales Tras su regreso a Central, Fideo no pierde de vista la actualidad del conjunto luso, que acaba de anunciar a un histórico DT ex-Real Madrid 19 de septiembre 2025 · 13:36hs

Previo a su regreso a Central, Di María se despidió de Benfica en el Mundial de Clubes.

Ángel Di María regresó a Rosario Central y se llevó las luces del fútbol argentino, siendo una de las más grandes figuras y goleadores en estas primeras 8 fechas del torneo. Mientras tanto, no pierde de vista a otro club en el que es leyenda: Benfica. El club portugués anunció a su nuevo entrenador y generó una ola de reacciones.

La llegada de José Mourinho, histórico DT de Real Madrid e Inter de Milán entre otros equipos, sacudió al fútbol europeo tras varios días de especulaciones. El portugués entrenó a Fideo en el conjunto merengue y ambos mantienen un especial cariño.

Por eso, el rosarino celebró la contratación de Mou para el elenco luso, equipo con el que disputó el reciente Mundial de Clubes y anotó cuatro goles antes de despedirse para sellar su vuelta a Arroyito.

Mourinho Benfica AP Los mensajes de Di María a Benfica El campeón del mundo reaccionó a los posteos en el que las Águilas presentaron al flamante DT en redes sociales. En los comentarios, Di María expresó todo su apoyo a Mourinho: “Ahora sí”, escribió en un primer mensaje junto a tres corazones rojos.

Di Maria Benfica >> Leer más: Central, entre la chance y la obligación de levantar la puntería en el Gigante de Arroyito En tanto, en otra publicación, el futbolista de Central volvió a aparecer entre las reacciones con emojis de corazones rojos y varios aplausos. “Mister Mou”, replicó Fideo para celebrar el arribo de quien fue su entrenador en Real Madrid. Di Maria Benfica Mourinho