Ángel Di María celebró la contratación del nuevo entrenador de Benfica en redes sociales

Tras su regreso a Central, Fideo no pierde de vista la actualidad del conjunto luso, que acaba de anunciar a un histórico DT ex-Real Madrid

19 de septiembre 2025 · 13:36hs
Previo a su regreso a Central

Previo a su regreso a Central, Di María se despidió de Benfica en el Mundial de Clubes.

Ángel Di María regresó a Rosario Central y se llevó las luces del fútbol argentino, siendo una de las más grandes figuras y goleadores en estas primeras 8 fechas del torneo. Mientras tanto, no pierde de vista a otro club en el que es leyenda: Benfica. El club portugués anunció a su nuevo entrenador y generó una ola de reacciones.

La llegada de José Mourinho, histórico DT de Real Madrid e Inter de Milán entre otros equipos, sacudió al fútbol europeo tras varios días de especulaciones. El portugués entrenó a Fideo en el conjunto merengue y ambos mantienen un especial cariño.

Por eso, el rosarino celebró la contratación de Mou para el elenco luso, equipo con el que disputó el reciente Mundial de Clubes y anotó cuatro goles antes de despedirse para sellar su vuelta a Arroyito.

Mourinho Benfica

Los mensajes de Di María a Benfica

El campeón del mundo reaccionó a los posteos en el que las Águilas presentaron al flamante DT en redes sociales. En los comentarios, Di María expresó todo su apoyo a Mourinho: “Ahora sí”, escribió en un primer mensaje junto a tres corazones rojos.

Di Maria Benfica

En tanto, en otra publicación, el futbolista de Central volvió a aparecer entre las reacciones con emojis de corazones rojos y varios aplausos. “Mister Mou”, replicó Fideo para celebrar el arribo de quien fue su entrenador en Real Madrid.

Di Maria Benfica Mourinho

Di María lo grita con locura en el clásico. Tras ese triunfo, el plantel se reencuentra con sus hinchas.

Central llega con la boca abierta y no quiere que un competidor directo se la cierre

Juan Giménez, el día que se lesionó en el Gigante cuando Central enfrentaba a Riestra. 

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la lesión de uno de sus jugadores

Los hinchas de Alsosivi están enojados con los jugadores y fueron a planteárselo cara a cara al director técnico y el presidente del club.

Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión

Valentino Acuña será parte del Mundial de Chile que comenzará a fin de mes.

Diego Placente dio la lista para el Mundial de Chile con un jugador de Newell's

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la lesión de uno de sus jugadores

Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión

Ángel Di María celebró la contratación del nuevo entrenador de Benfica en redes sociales

Refuerzan la atención en el consulado español: ingresaron más de 87 mil expedientes

Con el fin de la Ley de Nietos, cientos de rosarinos hacen fila para presentar sus trámites de ciudadanía española. Hasta cuándo se puede realizar
Por Nachi Saieg

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe
Policiales

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas
La Ciudad

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos
Información General

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en el nuevo cómic de X-Men

Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión
OVACIÓN

Ángel Di María celebró la contratación del nuevo entrenador de Benfica en redes sociales

Diego Placente dio la lista para el Mundial de Chile con un jugador de Newells

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda
Policiales

Detuvieron al dueño de una verdulería de barrio Acindar por un robo en San Lorenzo

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Refuerzan la atención en el consulado español: ingresaron más de 87 mil expedientes

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN
Politica

El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos
Política

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios
Política

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newells y su futuro pinta borroso

Por Luis Castro
Ovación

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo
Política

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria
Economía

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario
La Ciudad

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos
POLICIALES

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa
Policiales

Macron presentará pruebas científicas para demostrar que su esposa es mujer
Información General

La demanda internacional dispara los precios del popular té matcha
Economía

El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real
Información General

Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar
La Ciudad

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos
Economía

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre
Economía

Pullaro tras el rechazo al veto: Una universidad fuerte no es un gasto
Política

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores
Información general

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto
Policiales

