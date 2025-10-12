Golf: el rosarino Franco Romero ganó de punta a punta el Abierto de Salta

El golfista de 30 años, surgido del Club Mitre de Pérez, se consagró con 10 puntos de ventaja sobre Tomás Cocha en el Salta Polo Club Golf

Franco Romero pega desde el tee durante el Abierto de golf de Salta.

El rosarino Franco Romero se coronó en el Abierto de Salta de golf este domingo, con una victoria holgada que coronó una enorme actuación. El golfista del Club Mitre de Pérez fue campeón de punta a punta, encabezando las posiciones desde la primera a la cuarta jornada.

Romero, de 30 años, accedió al último día de competición del torneo, correspondiente al Tour de Profesionales, con una ventaja de 10 puntos sobre Tomás Cocha, que finalizó el torneo en la segunda posición.

La última vuelta en el Salta Polo Club la completó en 70 golpes (-2), producto de 3 birdies y un bogey. Finalizó el torneo con 267 golpes (-21) , seguido por Cocha, con 276 (-12), y César Costilla, con 279 (-9).

“Estoy feliz porque finalmente se me dio. Estuve trabajando mucho este año y siempre se me escapaba por detalles y hoy pude cerrar y ganar después de un par de años”, declaró Romero.

“Traté de jugar como todos estos días, sin pensar en la ventaja que tenía. Confío mucho en mi golf y creo que pegué muy bien toda la semana”, añadió.

Los vaivenes del rosarino en el golf

El sitio web noestadada.com repasó el año pasado la historia de Romero, una promesa del golf que comenzó a participar, como profesional, a los 17 años, en el PGA Tour Latinoamérica, acompañando a Cocha, justamente con quien compitió ahora por el título en Salta.

En la crónica se cuenta de las dificultades para tener sponsor y poder competir en el exterior, la llegada de la pandemia que complicó más su carrera, la necesidad de tener que dar clases y un nuevo comienzo.