De la mano de un rosarino, Juventus registra una importante marca en Europa

Iago Lozano es entrenador de arqueros de la Vecchia Signora, el único equipo de las cinco grandes ligas europeas que no recibió goles en el certamen local

Desde el aspecto defensivo, su equipo se consolidó como uno de los más fuertes en este comienzo de la temporada, ya que Juventus es el único equipo de las cinco grandes ligas europeas que no recibió goles en contra en el torneo local, donde arrastra seis partidos con valla invicta . El único tanto concedido fue en el debut por Champions, en el que vencieron 3-1 a PSV en casa.

Juventus es el único equipo de las cinco grandes ligas europeas que no recibió goles.

El trabajo de Lozano y del cuerpo técnico de Motta registra buenos números en defensa, que lo consolidaron en el Rossoblu y comienza a sembrar frutos también en la Vecchia Signora. El la liga, se ubican en el 2º puesto con 12 puntos, producto de tres victorias y tres empates, mientras que en la Champions vencieron a los neerlandeses y esta tarde visitarán a Leipzig de Alemania desde las 16 (hora en Argentina).

A Europa con una valija de sueños

Hace casi ocho años, Iago partió rumbo a Europa con la oportunidad de cumplir su sueño de ser arquero y dedicarse al fútbol. “Yo tenía un primo, Julián, que vivía acá hacía muchos años. Uno de sus mejores amigos jugaba en Tercera División y me consiguió una prueba. Vine a probarme a su club, tenía 21 años, pero cuando llegué mis compañeros hacía 10 meses que no cobraban, no había agua caliente, fue todo un desastre”, detalló Lozano en diálogo con La Capital, en mayo de este año.

A partir de allí, su relación con el club ADIUR y el vínculo con el Villarreal le abrió las puertas al CF Alcalá de Preferente Valenciana de la 5ta división en escalón a La Liga de España, donde después de unos meses pasó a formar parte de los entrenadores de arqueros de las divisiones juveniles.

Iago Lozano Juventus (4).png Iago Lozano entrenando junto al arquero italiano Michele Di Gregorio.

Llegó a las inferiores de Villarreal y tomó una de las decisiones más importantes de su vida: “El paso definitivo a ser entrenador lo viví muy tranquilo. Mi sueño era dedicarme al fútbol y sabía que como jugador no iba a lograrlo pero que, como entrenador, las oportunidades estaban siendo mayores. Hay que estar convencido de uno mismo y de cada decisión que toma, asumiendo las consecuencias”, aseguró.

Rosario siempre está presente

“En cualquier lugar siempre digo que soy argentino e inmediatamente después aclaro que soy de Rosario”, confesó unas semanas antes de volver a la ciudad después de varios años, en la previa a su llegada a Juventus.

A pesar de la distancia, la pasión y el cariño por sus raíces no se apaga. “Soy hincha de Newell’s, eso me mantiene muy ligado a la ciudad. Estoy pendiente constantemente del presente del club y siguiendo los partidos como un hincha más, siempre que el horario me lo permite”, afirmó.

Así como el fútbol lo acerca, las costumbres siempre son necesarias para volver a casa durante un rato en medio de la rutina: “Por suerte con los mates me acompaña mi novia que, aun siendo española, toma todos los días conmigo porque le encanta. Amargos, ¡por supuesto!”.

Iago Lozano Juventus (2).png En el debut por Champions, Juventus venció 3-1 a PSV como local.

La élite del fútbol y la Champions League

En Bologna, Iago experimentó por primera vez vivir el día a día de un vestuario de la élite del fútbol. “Lo vivo con mucha tranquilidad pero disfrutando cada día al máximo. El estar acá hace que uno valore muchísimo más el proceso que me trajo hasta donde estoy hoy y eso me da muchísima satisfacción pero, a su vez, nada de conformismo y mucha responsabilidad, con ganas de seguir creciendo. La exigencia es máxima cada día”, sostuvo.

Con trabajo, esfuerzo y perseverancia, el equipo de Thiago Motta impuso una idea de juego que lo llevó a dar un paso histórico, volver a las competencias internacionales y competir frente a los más grandes de Italia. “Es una alegría y una satisfacción enorme, a principio de año el objetivo del equipo era llegar a los 40 puntos y salvarnos, pero a medida que fueron pasando las fechas fuimos creciendo y llegamos a conseguir este logro histórico para el club. Solo una vez habían jugado la competición y fue hace muchísimos años”, celebró Lozano apenas unos días después del festejo por la clasificación a la Champions League.

El conjunto Rossoblu finalizó la Serie A en el 5º puesto con 68 puntos, apenas tres unidades por debajo de Juventus, que se fijó en el cuerpo técnico de Motta para hacerse cargo del primer equipo.