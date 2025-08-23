La Capital | Ovación | Darío Benedetto

Darío Benedetto debutó en el peor momento de Newell's frente a Central

Después de casi dos meses y medio, Pipa jugó su primer partido con la camiseta rojinegra y entró después del gol de Ángel Di María

23 de agosto 2025
Darío Benedetto arrancó con el pie izquierdo en torneos oficiales.

Darío Benedetto arrancó con el pie izquierdo en torneos oficiales.

El estreno oficial de Darío Benedetto en Newell's fue todo un desafío. Luego de la segunda lesión muscular desde que llegó al club, Pipa debutó en el tramo final del clásico rosarino y fue una de las últimas fichas del entrenador Cristian Fabbiani para tratar de evitar la derrota.

El delantero de 35 años esperó casi dos meses y medio desde que la Lepra anunció su contratación y le tocó un momento durísimo. Ángel Di María había convertido un golazo para que Central abriera el marcador cerca del final del encuentro.

El Ogro ya tenía pensado poner al exjugador de Boca y Arsenal, pero el excelente tiro libre de Fideo le complicó los planes. El director técnico decidió sacar al defensor Fabián Noguera y quemar las naves en busca de un empate heroico.

¿Cómo fue el debut de Darío Benedetto?

Benedetto jugó apenas diez minutos durante su presentación oficial en Newell's. El tiempo total incluye lo que agregó el árbitro Darío Herrera para compensar las demoras por los cambios y otras interrupciones.

Fabbiani puso al delantero para formar un doble ariete con Carlos González. Más tarde se formó un triple nueve con el ingreso de Juan Manuel García, pero todos estuvieron lejos del empate en el cierre del cotejo.

Benedetto intentó jugar de espaldas cuando salió del área, pero se encontró con un panorama más que adverso. Además de lidiar con la falta de espacios por el retroceso de Central, Newell's estaba con diez jugadores debido a la expulsión de Luciano Lollo. El defensor vio la roja un minuto después del festejo de Di María.

El Pipa se movió en busca de la pelota y llegó a ganarla cerca del punto del penal en un momento. Sin embargo, no alcanzó a sacar un remate para acercarse a la hazaña. Ahora deberá seguir trabajando junto a sus compañeros para levantar al equipo después de la quinta derrota consecutiva en el clásico rosarino.

