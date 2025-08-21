La Capital | Policiales | Cantero

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Leonardo Maldonado recibió 12 años de prisión por matar a su hermano Ángel en Villa Gobernador Gálvez. Eran hijos de la hermana del fundador de Los Monos

María Laura Cicerchia

Por María Laura Cicerchia

21 de agosto 2025 · 16:53hs
Herido con dos balazos letales

Herido con dos balazos letales, Angel Maldonado fue trasladado por sus familiares desde Villa Gobernador Gálvez al Hospital Roque Sáez Peña. 
La escena del crimen de Isabel Petrona Chabela Cantero

Foto: Héctor Rio

La escena del crimen de Isabel Petrona Chabela Cantero, madre del condenado por matar a su hermano

Los hermanos Ángel y Leonardo Maldonado discutieron a los gritos el 5 de enero pasado en el barrio La Rana de Villa Gobernador Gálvez. La pela duró poco. Leonardo sacó un arma y le disparó dos balazos a su hermano mayor, que murió con un tiro en el abdomen y otro en un hombro camino al hospital. Desde entonces está preso y a solo siete meses del crimen, este hombre de 38 años aceptó 12 años y 2 meses de condena en un juicio abreviado.

Los motivos del conflicto entre los hermanos no quedaron del todo claros. La secuencia que desembocó en el crimen fue en la calle, a la vista de sus vecinos, pero quienes presenciaron la pelea sólo escucharon frases sueltas. Un testigo escuchó que el acusado, antes de disparar, le lanzó a su hermano este reproche: “Por tu culpa mataron a mami”. Eran hijos de Isabel Petrona “Chabela” Cantero, hermana del fundador de Los Monos Ariel “Viejo Cantero, a quien asesinaron en 2017. También con disparos por un conflicto entre familias.

>>Leer más: Villa Gobernador Gálvez: un hombre fue encontrado tirado en la calle y con un balazo en el abdomen

El crimen de Ángel Martín Maldonado ocurrió el mediodía de un domingo. Entonces solo circuló un puñado de datos formales sobre el caso, presentado como el tercer homicidio del año en el departamento Rosario. Su ligazón con el asesinato de Chabela solo lo conocían sus protagonistas, pero consta en el acuerdo abreviado que homologó este miércoles el juez Pablo Pinto en el Centro de Justicia Penal. La condena acordada entre la fiscal Marisol Fabbro y la defensa de Leonardo Javier Maldonado lo declara autor de un homicidio agravado y la tenencia ilegal de un arma.

Su hermano fallecido tenía 40 años, cuatro hijos y como oficio declaraba ser changarín, aunque sus conocidos atestiguaron que ambos se dedicaban a la venta de drogas. Ese día Ángel se levantó a las 11 y salió al patio a fumar un cigarrillo mientras su esposa preparaba unos mates. La mujer le contó entonces que su hermano Leonardo lo estaba buscando. Había pasado la noche anterior y regresado esa mañana diciendo, con insistencia y malos modos, que quería hablar con él.

>>Leer más: Homicidios en Villa Gobernador Gálvez: en dos meses de 2025 hubo más casos que en todo 2024

Los hermanos solían discutir de vez en cuando, aunque según sus parientes no era algo frecuente. Las recriminaciones por la muerte de la madre, a quien mataron en medio de un conflicto por el robo de un caballo, solían aparecer en esos desencuentros que no pasaban de cruces verbales. “A veces se peleaban y ahí se dejaban de hablar y no se veían, después al tiempo se amigaban y se volvían a hablar, nunca pasó algo así”, dijeron.

La última pelea

Hasta que 5 de enero, a las 13, al saber que su hermano lobuscaba,a Ángel fue en bicicleta hasta la casa de Leonardo en San Francisco de Asís al 2400, a metros del cruce con Marcos Paz. “Escuché los gritos de Ángel que le vino a gritar a su hermano Leo. Gritaba de todo”, relató un vecino del barrio cercano al arroyo Saladillo y al barrio San Martín Sur de Rosario. “Sos un gil”, se escuchó. Leonardo salió apoyado en las muletas que usaba desde que sufrió la amputación de la pierna izquierda. Se escucharon más gritos y, enseguida, los dos tiros.

Después dedisparar,r Leonardo entró a su casa y se descompensó. Su hija fue en moto a avisarle a la esposa de Ángel, al que le decían “Mono”, que su papá le había disparado. Herido en un hombro y en el abdomen, el mayor de los Maldonado quedó tendido en la calle y como la ambulancia tardaba en llegar, sus familiares decidieron trasladarlo en un auto particular al Hospital Roque Sáenz Peña, adonde arribaron escoltados por un móvil de la Policía de Acción Táctica.

>>Leer más: Crimen de Chabela Cantero: condenan a una mujer y a su hijo a 16 y 11 años de prisión

Al llegar, Ángel ya había muerto. La autopsia reportó lesiones vasculares y viscerales graves por las heridas de bala. En la escena se recuperaron dos balas, aunque el celular y la bicicleta de la víctima desaparecieron. El arma homicida no se encontró. La policía detuvo a Leonardo en su casa, adonde se entregó tras descompensarse por un bajón de presión. Les dijo a los uniformados de la subcomisaría 26ª que había arrojado el arma a un pozo ciego, pero no la hallaron.

El crimen de Chabela

“Ellos tienen problemas desde antes. Desde que mataron a Chabela se tenían bronca”, añadieron familiares de ambos. Isabel Cantero tenía 56 años y fue asesinada el viernes 16 de junio de 2017 en barrio Las Flores. La mujer caminaba por la vereda de España y Lirio acompañada por una hija de 22 años y otra chica que iban en moto, a la par, a paso de hombre.

Eran las 12.30 cuando varios vecinos vieron que Ana María “Pato” Schneider, de una familia con la que mantenía viejos conflictos, salió de su casa y se abalanzó contra la moto. Hubo gritos e insultos hasta que Pato sacó un arma y empezó a los tiros, en una gresca a la que se sumaron otras personas.

Chabela recibió un disparo en el abdomen. Como sucedería ocho años después con su hijo, la llevaron al Roque Sáenz Peña pero no pudieron salvarla. Su nieta Luisana, de 16 años, sobrevivió a un disparo en la cabeza pero quedó ciega. Hubo otras dos jóvenes baleadas. Como réplica hubo al menos media docena de asesinatos.

El conflicto se había generado por el robo de un caballo y una serie de amenazas cruzadas. Los acusados fueron detenidos en 2022 en San Nicolás. “Pato” Schneider, de 49 años, fue condenada en febrero pasado a 16 años de prisión como responsable del crimen y su hijo Jonatan Itre, de 26 años, recibió 11 años de condena por abrir fuego y herir a una adolescente.

La muerte de Chabela reapareció en el último conflicto entre sus hijos varones. Sus familiares contaron que Leonardo “estaba muy rencoroso, decía que por culpa de Ángel mataron a su madre”. Según testigos citados en la condena, la nombró antes de disparar: “Lo único que dijo Leo es « por tu culpa mataron a mami»”.

Noticias relacionadas
Rastros del ataque incendiario contra una vivienda en la zona oeste de Rosario

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

El colectivo tenía una ventanilla rota cuando llegó al taller.

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

El muchacho lesionado tras la pelea fue atendido en el Hospital Provincial.

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

Un presunto integrante de la mafia china al ser detenido en Migraciones.

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

Ver comentarios

Las más leídas

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newells

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newell's

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

Lo último

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico: cuántas fechas no podrá dirigir

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico: cuántas fechas no podrá dirigir

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

El presidente estará presente en Rosario en el aniversario de la institución. Protocolo cerrado y una visita express con poco contacto con la dirigencia
Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Por Facundo Borrego
Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Yaguarundí en San Justo: una especie amenazada muy poco vista

Por Tomás Barrandeguy

La Región

Yaguarundí en San Justo: una especie amenazada muy poco vista

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta
Información General

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newells

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newell's

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

Central: los que tienen el puesto asegurado para el clásico y las dudas que debe resolver Holan

Central: los que tienen el puesto asegurado para el clásico y las dudas que debe resolver Holan

Ovación
Fatura Broun y Cocoliso González vaticinaron un clásico que se definirá por detalles
Ovación

Fatura Broun y Cocoliso González vaticinaron un clásico que se definirá "por detalles"

Fatura Broun y Cocoliso González vaticinaron un clásico que se definirá por detalles

Fatura Broun y Cocoliso González vaticinaron un clásico que se definirá "por detalles"

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico

Un ex-Newells será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Policiales
Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

La Ciudad
Las universidades públicas debaten en Rosario: Ya no se pueden seguir haciendo las mismas cosas
La Ciudad

Las universidades públicas debaten en Rosario: "Ya no se pueden seguir haciendo las mismas cosas"

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Grupo Oroño lanza dos avatares digitales impulsados por IA: Grego y Estefanía

Grupo Oroño lanza dos avatares digitales impulsados por IA: Grego y Estefanía

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste
POLICIALES

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro
Policiales

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis
La Ciudad

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra
Policiales

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción
POLITICA

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos
Política

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio
Política

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

La canasta alimentaria subió 3,3 % en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras
Economía

La canasta alimentaria subió 3,3 % en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa
La Ciudad

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda
La Ciudad

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
Policiales

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual
Economía

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno
Ovación

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, la más masiva del interior
La Ciudad

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos
Información General

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino
Policiales

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

El dólar oficial subió y el blue en Rosario sigue en el freezer
Economía

El dólar oficial subió y el blue en Rosario sigue en el freezer

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga las cinco muertes
LA REGION

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga las cinco muertes