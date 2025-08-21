Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Leonardo Maldonado recibió 12 años de prisión por matar a su hermano Ángel en Villa Gobernador Gálvez. Eran hijos de la hermana del fundador de Los Monos

Los hermanos Ángel y Leonardo Maldonado discutieron a los gritos el 5 de enero pasado en el barrio La Rana de Villa Gobernador Gálvez. La pela duró poco. Leonardo sacó un arma y le disparó dos balazos a su hermano mayor, que murió con un tiro en el abdomen y otro en un hombro camino al hospital. Desde entonces está preso y a solo siete meses del crimen, este hombre de 38 años aceptó 12 años y 2 meses de condena en un juicio abreviado.

Los motivos del conflicto entre los hermanos no quedaron del todo claros. La secuencia que desembocó en el crimen fue en la calle, a la vista de sus vecinos, pero quienes presenciaron la pelea sólo escucharon frases sueltas. Un testigo escuchó que el acusado, antes de disparar, le lanzó a su hermano este reproche: “Por tu culpa mataron a mami”. Eran hijos de Isabel Petrona “Chabela” Cantero, hermana del fundador de Los Monos Ariel “Viejo Cantero, a quien asesinaron en 2017. También con disparos por un conflicto entre familias.

El crimen de Ángel Martín Maldonado ocurrió el mediodía de un domingo. Entonces solo circuló un puñado de datos formales sobre el caso, presentado como el tercer homicidio del año en el departamento Rosario. Su ligazón con el asesinato de Chabela solo lo conocían sus protagonistas, pero consta en el acuerdo abreviado que homologó este miércoles el juez Pablo Pinto en el Centro de Justicia Penal. La condena acordada entre la fiscal Marisol Fabbro y la defensa de Leonardo Javier Maldonado lo declara autor de un homicidio agravado y la tenencia ilegal de un arma.

Su hermano fallecido tenía 40 años, cuatro hijos y como oficio declaraba ser changarín, aunque sus conocidos atestiguaron que ambos se dedicaban a la venta de drogas. Ese día Ángel se levantó a las 11 y salió al patio a fumar un cigarrillo mientras su esposa preparaba unos mates. La mujer le contó entonces que su hermano Leonardo lo estaba buscando. Había pasado la noche anterior y regresado esa mañana diciendo, con insistencia y malos modos, que quería hablar con él.

Los hermanos solían discutir de vez en cuando, aunque según sus parientes no era algo frecuente. Las recriminaciones por la muerte de la madre, a quien mataron en medio de un conflicto por el robo de un caballo, solían aparecer en esos desencuentros que no pasaban de cruces verbales. “A veces se peleaban y ahí se dejaban de hablar y no se veían, después al tiempo se amigaban y se volvían a hablar, nunca pasó algo así”, dijeron.

La última pelea

Hasta que 5 de enero, a las 13, al saber que su hermano lobuscaba,a Ángel fue en bicicleta hasta la casa de Leonardo en San Francisco de Asís al 2400, a metros del cruce con Marcos Paz. “Escuché los gritos de Ángel que le vino a gritar a su hermano Leo. Gritaba de todo”, relató un vecino del barrio cercano al arroyo Saladillo y al barrio San Martín Sur de Rosario. “Sos un gil”, se escuchó. Leonardo salió apoyado en las muletas que usaba desde que sufrió la amputación de la pierna izquierda. Se escucharon más gritos y, enseguida, los dos tiros.

Después dedisparar,r Leonardo entró a su casa y se descompensó. Su hija fue en moto a avisarle a la esposa de Ángel, al que le decían “Mono”, que su papá le había disparado. Herido en un hombro y en el abdomen, el mayor de los Maldonado quedó tendido en la calle y como la ambulancia tardaba en llegar, sus familiares decidieron trasladarlo en un auto particular al Hospital Roque Sáenz Peña, adonde arribaron escoltados por un móvil de la Policía de Acción Táctica.

Al llegar, Ángel ya había muerto. La autopsia reportó lesiones vasculares y viscerales graves por las heridas de bala. En la escena se recuperaron dos balas, aunque el celular y la bicicleta de la víctima desaparecieron. El arma homicida no se encontró. La policía detuvo a Leonardo en su casa, adonde se entregó tras descompensarse por un bajón de presión. Les dijo a los uniformados de la subcomisaría 26ª que había arrojado el arma a un pozo ciego, pero no la hallaron.

El crimen de Chabela

“Ellos tienen problemas desde antes. Desde que mataron a Chabela se tenían bronca”, añadieron familiares de ambos. Isabel Cantero tenía 56 años y fue asesinada el viernes 16 de junio de 2017 en barrio Las Flores. La mujer caminaba por la vereda de España y Lirio acompañada por una hija de 22 años y otra chica que iban en moto, a la par, a paso de hombre.

Eran las 12.30 cuando varios vecinos vieron que Ana María “Pato” Schneider, de una familia con la que mantenía viejos conflictos, salió de su casa y se abalanzó contra la moto. Hubo gritos e insultos hasta que Pato sacó un arma y empezó a los tiros, en una gresca a la que se sumaron otras personas.

Chabela recibió un disparo en el abdomen. Como sucedería ocho años después con su hijo, la llevaron al Roque Sáenz Peña pero no pudieron salvarla. Su nieta Luisana, de 16 años, sobrevivió a un disparo en la cabeza pero quedó ciega. Hubo otras dos jóvenes baleadas. Como réplica hubo al menos media docena de asesinatos.

El conflicto se había generado por el robo de un caballo y una serie de amenazas cruzadas. Los acusados fueron detenidos en 2022 en San Nicolás. “Pato” Schneider, de 49 años, fue condenada en febrero pasado a 16 años de prisión como responsable del crimen y su hijo Jonatan Itre, de 26 años, recibió 11 años de condena por abrir fuego y herir a una adolescente.

La muerte de Chabela reapareció en el último conflicto entre sus hijos varones. Sus familiares contaron que Leonardo “estaba muy rencoroso, decía que por culpa de Ángel mataron a su madre”. Según testigos citados en la condena, la nombró antes de disparar: “Lo único que dijo Leo es « por tu culpa mataron a mami»”.