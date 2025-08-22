La Capital | Política | Constitución

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: "Nos pone en igualdad"

El diputado provincial y pastor evangélico Walter Ghione defendió el dictamen de mayoría en una comisión de la Convención Reformadora

22 de agosto 2025 · 09:09hs
Santa Fe está en medio del proceso de reforma constitucional.

Foto: Archivo / La Capital.

Santa Fe está en medio del proceso de reforma constitucional.

El proceso de reforma de la Constitución de Santa Fe llegó esta semana a un punto de consenso para que la provincia no tenga una religión oficial. "Esta redacción nos pone a todos en igualdad de condiciones", aseguró el pastor evangélico Walter Ghione sobre el dictamen de mayoría que promueve la igualdad de culto en la relación con el Estado.

El legislador rosarino es uno de los impulsores de la modificación del artículo 3 de la Carta Magna con aval de Unidos y el Frente de la Esperanza. Según sostuvo en diálogo con LT8, casi todos los representantes de las fuerzas políticas involucradas están de acuerdo con el cambio definido en la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías.

El diputado del partido UNO consideró que la propuesta no contradice los términos de la Constitución nacional, sancionada hace tres décadas. "La realidad de 1994 no es la de hoy. Muchos cultos han crecido con mucha fuerza en todo el país", recordó.

¿Qué dice el artículo 3 de la Constitución de Santa Fe?

De acuerdo al tercer artículo de la máxima ley provincial, Santa Fe es católica, apostólica y romana. La norma indica que el Estado debe garantizarle a esta religión "su protección más decidida", sin perjuicio de la libertad de los habitantes que tienen otras creencias.

Según explicó Ghione, el dictamen de mayoría pretende "ir hacia una igualdad" entre distintos cultos. A continuación, remarcó: "Acá no estamos excluyendo a nadie. Al contrario, estamos incluyendo en algo muy importante como la fe de los santafesinos".

>> Leer más: Reforma constitucional: la Iglesia de Santa Fe sorprende y afirma que es "inadmisible" que el Estado sea católico

Por otro lado, el pastor recordó que "ya no hay más sostenimiento económico" de ninguna actividad religiosa por parte del Estado en Argentina, ya que eso es "totalmente discriminatorio". Al mismo tiempo, aclaró que la modificación propuesta en la Convención Reformadora no afectará el funcionamiento de las escuelas confesionales de la Iglesia Católica. "Este artículo no deja rota para nada esa posibilidad", aseveró.

Finalmente, el diputado consideró que la provincia debe realizar una labor articulada con todos los cultos en materia social y educativa. Sobre este punto, subrayó: "Estamos hablando de una cooperación en condiciones de igualdad".

¿Qué opina la Iglesia Católica de Santa Fe?

La postura de uno de los principales referentes de la comunidad evangélica en Rosario tiene un punto de contacto con el pronunciamiento de la Iglesia Católica mucho antes del inicio de la convención. "La provincia no es, ni puede ser, de ninguna manera 'católica'", manifestó el arzobispo de la ciudad capital, Sergio Fenoy, y el obispo auxiliar Matías Vecino en un documento publicado en diciembre.

Los sacerdotes plantearon la necesidad de una reforma secular, una posición intermedia entre la confesionalidad y el laicismo. El objetivo principal desde entonces fue promover el reconocimiento de la institución religiosa "dentro de la pluralidad, sin privilegios".

De acuerdo al dictamen de mayoría firmado este miércoles, el oficialismo y sus aliados apuntan a sancionar una Constitución que asegure la distinción respecto del orden civil. Asimiso, el proyecto se refiere a los "principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad".

