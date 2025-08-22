La Capital | La Ciudad | Circunvalación

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van a descargar al puerto

Los granos desparramados en las banquinas de la avenida se ven desde la intersección con Uriburu hasta la zona de Lagos con sentido hacia el sur donde está Terminal Puerto Rosario. Se llevan los granos en vehículos y también a pie

22 de agosto 2025 · 06:10hs
Boquilleros en Circunvalación. Evidencia sobre la calzada. La apertura de las boquillas de los acoplados que llevan la carga al puerto se acentúa en la zona de Uriburu hasta Lagos

Boquilleros en Circunvalación. Evidencia sobre la calzada. La apertura de las boquillas de los acoplados que llevan la carga al puerto se acentúa en la zona de Uriburu hasta Lagos, rumbo al sur portuario.

Las emboscadas a los camiones que transportan el cereal al puerto rosarino siguen a la orden del día. Y prueba de ello son las banquinas de avenida de Circunvalación que quedan regadas de maíz, tras la acción de los "boquilleros". Un fenómeno delictivo que no resulta novedoso, pero que sigue sin resolverse. La Capital hizo una recorrida por la autopista urbana entre Uriburu y Lagos donde se concentraba la mayoría de los montículos de la carga perdida. En los márgenes, camionetas, motos, bicicletas y peatones se llevan el botín.

En los últimos meses, la crónicas policiales dan cuenta de varios hechos de robos que tuvieron como blancos a los camiones que portan en sus acoplados carga para ser estibada en las terminales portuarias de la ciudad. Por citar algunos ejemplos, en abril a un vehículo de gran porte le abrieron las boquillas lo que dejó gran parte de la carga esparcida en el pavimento a la altura de Circunvalación y Avellaneda. El hecho se produjo en plena cosecha gruesa y la policía logró detener a una persona en las inmediaciones. En julio ocurrió un hecho idéntico exactamente en la misma zona. Esta vez, el camionero logró contar a los medios que lo emboscaron varias motos en ambos lados del camión y, al reducir la velocidad, violaron los precintos de las boquillas para liberar el cereal al piso. Luego del episodio, viene el robo hormiga.

>>Leer más: Un camión volcó y le abrieron las boquillas para sacar el cereal en Circunvalación

Así lo pudo volver a constatar este diario, en su recorrida del miércoles pasado, cuando el maíz esparcido a lo largo del margen sentido norte-sur de Circunvalación entre Uriburu y Lagos era recolectado por una camioneta, y en las inmediaciones personas en motos y bicicletas se llevaban el botín en tarros de plástico.

Voces de preocupación

Fernando Turín pertenece a la firma Agroentregas; una empresa dedicada al servicio de control de entrega, recepción y embarque de cereales, oleaginosas y subproductos. "Por retraso u otras cuestiones se forman filas de camiones. Al final de la tarde y entrada la noche la oscuridad facilita esa apertura de boquillas o de compuertas, más cuando hay muchos camiones acumulados. Tiempo atrás era muchísimo más frecuente, hoy está bastante más controlado, en ciertos puntos se pueden visualizar móviles policiales o seguridad contratada para evitar que esto suceda. Cuando les dicen que tienen un viaje para el puerto de Rosario (unidades 6 o 7), los transportistas se rehúsan para no tener inconvenientes".

Se le han buscado distintas alternativas a lo largo de la última década, pero los 15 kilómetros entre la playa ubicada en Pérez donde se asignan los cupos y turnos para ir a descargar al sur rosarino son el trayecto más polémico y dificultoso. En algún momento, cuando el tránsito se detiene o se hace lento, o cuando los camiones deben subir las rampas de acceso a Circunvalación o descender hacia el puerto, delincuentes intentan abrir las boquillas. "Caen miles de kilogramos de cereal al piso", marcó Turín.

Circunvalación y un problema social

Se buscaron distintos paliativos para solucionar este inconveniente. Antes se recibía la mercadería directamente en la zona portuaria, pero era muy peligroso desde el punto de vista vial y de la carga por los robos o escruches. Ahora la mercadería se revisa en la playa de Pérez. "El acceso a Uriburu para ingresar a playa Pérez es tierra de nadie", alertó para considerar: "Es un problema social; en todo el circuito del recorrido surgen estos hechos de vandalismo, de abrir boquillas o compuertas para que el cereal se derrame para luego juntarlo y revenderlo, porque esa es la realidad. Esto no es por una cuestión de alimentación, puede ser que alguna parte vaya para forraje, pero la mayoría de la gran pérdida de cereal que se junta termina revendiéndose".

cerealcircunvalacion2 (2)

Zona desprotegida

Jorge Scoppa es el presidente de la Asociación de Contratistas Rurales de Casilda y vicepresidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma). "Tengo camiones propios y te puedo decir que es lamentable todo lo que está pasando en la cercanía del puerto. Está muy desprotegida toda esa área y también hay muchas demoras dentro del puerto", remarcó.

El dirigente indicó además que si la Argentina aumenta la producción granaria de 140 a 200 millones de toneladas, el 70 por ciento de este total ingresaría por toda la zona portuaria aledaña a Rosario. "Entonces, si tenemos dos años de mucha producción, ¿por dónde va a pasar?", se preguntó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Transportes de Cargas de Rosario (ATCR), Alfredo Guagliano, se refirió a la inseguridad en general por la avenida que rodea a Rosario. "La falta de seguridad en Circunvalación y en los ingresos a Rosario es desastrosa. Te rompen los parabrisas, te tiran piedrazos. La inseguridad es total. Algún día va a pasar una desgracia porque tiran piedrazos o adoquines que puden ir a parar a la cabeza del conductor", cerró.

Noticias relacionadas
un ciclista murio atropellado por un colectivo en avenida circunvalacion

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Una ambulancia del Sies llegó al lugar para asistir al motociclista herido.

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

inedito: abogados y presos jugaran al rugby dentro de la carcel

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

el tiempo en rosario: viernes mas fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

Ver comentarios

Las más leídas

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newells

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newell's

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Un ex-Newells será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

Lo último

El trío rosarino Garupá celebra a Ramón Ayala en el Teatro El Círculo

El trío rosarino Garupá celebra a Ramón Ayala en el Teatro El Círculo

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

Historia del Clásico, capítulo 11: dominio absoluto de Central y un gol histórico de Maxi Rodríguez

Historia del Clásico, capítulo 11: dominio absoluto de Central y un gol histórico de Maxi Rodríguez

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van a descargar al puerto

Los granos desparramados en las banquinas de la avenida se ven desde la intersección con Uriburu hasta la zona de Lagos con sentido hacia el sur donde está Terminal Puerto Rosario. Se llevan los granos en vehículos y también a pie

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van a descargar al puerto
Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel
La Ciudad

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Cerraron unas 1.500 pymes en lo que va del año en la provincia de Santa Fe
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en lo que va del año en la provincia de Santa Fe

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Por Facundo Borrego
Política

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Yaguarundí en San Justo: una especie amenazada muy poco vista

Por Tomás Barrandeguy

La Región

Yaguarundí en San Justo: una especie amenazada muy poco vista

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newells

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newell's

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Un ex-Newells será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Ovación
En Newells, Fabbiani no recurre a las sorpresas y Sotelo se metería en el once inicial

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En Newell's, Fabbiani no recurre a las sorpresas y Sotelo se metería en el once inicial

En Newells, Fabbiani no recurre a las sorpresas y Sotelo se metería en el once inicial

En Newell's, Fabbiani no recurre a las sorpresas y Sotelo se metería en el once inicial

Banderazo: los hinchas de Newells cumplieron con su ritual de apoyo antes del clásico

Banderazo: los hinchas de Newell's cumplieron con su ritual de apoyo antes del clásico

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico: cuántas fechas no podrá dirigir

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico: cuántas fechas no podrá dirigir

Policiales
Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

La Ciudad
Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van a descargar al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van a descargar al puerto

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta
La Ciudad

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin
La Ciudad

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Muerte de las hermanas del Fonavi: qué dice el informe preliminar de las autopsias
La Ciudad

Muerte de las hermanas del Fonavi: qué dice el informe preliminar de las autopsias

Reforma constitucional: cambios en el Poder Judicial y los órganos de fiscales
Politica

Reforma constitucional: cambios en el Poder Judicial y los órganos de fiscales

La UNR será sede del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria
La Ciudad

La UNR será sede del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor
LA CIUDAD

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor

El gobierno intervino la Agencia de Discapacidad: quién queda a cargo
Política

El gobierno intervino la Agencia de Discapacidad: quién queda a cargo

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos
Policiales

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

Ante el cierre del aeropuerto de Rosario, Sauce Viejo sumará vuelos y frecuencias
La Región

Ante el cierre del aeropuerto de Rosario, Sauce Viejo sumará vuelos y frecuencias

Dejó su celular para que lo repararan y le gestionaron un crédito desde una app
La Región

Dejó su celular para que lo repararan y le gestionaron un crédito desde una app

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar
La Ciudad

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste
POLICIALES

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro
Policiales

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra
Policiales

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción
POLITICA

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos
Política

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos