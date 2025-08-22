La Capital | Policiales | Usurpación

Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

El verdadero propietario llegó a la noche para reclamar la vivienda y tres mujeres quedaron bajo arresto en la zona sur

22 de agosto 2025 · 10:28hs
Las acusadas por el intento de usurpación tenían una cerradura nueva.

Foto: Policía de Santa Fe.

Las acusadas por el intento de usurpación tenían una cerradura nueva.

La policía rosarina detuvo a tres personas este jueves por un presunto intento de usurpación. Según la denuncia, las sorprendieron dentro de la casa y al preguntarles dijeron que entraron porque el dueño había muerto. Lo cierto es que poco después apareció el dueño, que estaba vivo. El operativo del Comando Radioeléctrico concluyó con múltiples arrestos en Dorrego al 4400.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia en la zona sur y la primera explicación de las mujeres identificadas en el inmueble no convenció a las autoridades.

El verdadero propietario llegó minutos después de la intervención de las fuerzas de seguridad provinciales y también prestó declaración un representante de una inmobiliaria. Así, las autoridades constataron que la vivienda estaba en venta y no pertenecía a las acusadas.

Una casa de zona sur en riesgo de usurpación

La policía detuvo a Sabrina C. (45), Andrea A. (49) y Norma A. (55) adentro de la casa bajo sospecha de que habían ingresado por la fuerza. Cuando los uniformados llegaron al domicilio, advirtieron que la puerta había sido violentada.

Usurpación Dorrego 4400 2

Los agentes secuestraron una caja con varias herramientas, una cerradura nueva y un taladro eléctrico con batería. Esta evidencia reforzó la hipótesis de un plan para apropiarse del inmueble.

>> Leer más: Por una denuncia de usurpación la policía entró a una casa y halló a un hombre muerto en la cama

Durante la inspección en zona sur, el Comando Radioeléctrico corroboró que la vivienda estaba desocupada. El verdadero dueño aclaró que no conocía a las mujeres que estaban allí y la inmobiliaria se ocupó de presentar la documentación de la propiedad para verificar el vínculo.

A partir de la denuncia, el Comando Radioeléctrico se llevó todos los elementos hallados y dio aviso a la Justicia provincial para continuar con la investigación. El registro de las actuaciones quedó a disposición en la comisaría 15ª.

