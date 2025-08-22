La Capital | Ovación | Newell's

Darío Benedetto irá al banco de suplentes de Newell's en el clásico ante Central

El delantero aceleró su recuperación y estará en el banco esperando su oportunidad de debutar con la camiseta rojinegra

22 de agosto 2025 · 15:56hs
¿Tendrá minutos? Darío Benedetto será suplente en Newells en el clásico contra Central. 

Virginia Benedetto

¿Tendrá minutos? Darío Benedetto será suplente en Newell's en el clásico contra Central. 

Central y Newell's ingresaron este viernes en la recta final de su preparación para el clásico de este sábado a las 17.30 en el Gigante. Ariel Holan y Cristian Fabbiani ultiman por estas horas los detalles y preparan las alineaciones para el gran partido en Arroyito.

En Newell's, más allá del esquema y de los intérpretes que elija Fabbiani, al menos para el comienzo del partido, una de las incógnitas es qué pasará con Darío Benedetto, quien llegó al club en junio para reforzar el ataque y todavía no pudo debutar por una sucesión de lesiones.

Este jueves, cuando habló en la conferencia de prensa conjunta con Jorge Broun, el delantero paraguayo Carlos González reveló que Benedetto está trabajando para que ambos puedan jugar juntos el clásico. ¿Fue una pista de lo que pueda pasar este sábado en el Gigante?

Leer más: Un jugador de muy alto perfil contó que Newell's lo contactó antes de que firmara en Racing

Solo jugó un rato contra Mazatlan

embargo, no parece tan probable que el ex-Boca arranque como titular en Arroyito. Desde que llegó a Newell's sólo jugó un rato ante el equipo mexicano Mazatlan, en el cuadrangular de Veracruz. Ese día se lesionó el aductor y tuvo que salir anticipadamente. Aunque nunca se dijo oficialmente, la hipótesis es sufrió un desgarro.

El delantero paraguayo Carlos González reveló que Benedetto está trabajando para que ambos puedan jugar juntos el clásico El delantero paraguayo Carlos González reveló que Benedetto está trabajando para que ambos puedan jugar juntos el clásico

Semanas después, Benedetto parecía recuperado y era un hecho que sería titular ante Central Córdoba en el Coloso, por la tercera fecha del torneo Clausura. Pero un día antes volvió a sentir un tirón en el mismo aductor y desde entonces está inactivo, aunque en los últimos días sus entrenamientos se intensificaron notoriamente.

Leer más: Un ex-Newell's es el nuevo entrenador del mítico Santos de Brasil

La pista que dio Cocoliso González

Se sabe que hace unos días el delantero expresa su intención de estar disponible para el clásico y de alguna manera la declaración de Cocoliso González lo prueba. Sin embargo, lo más probable es que Fabbiani lo deje en el banco para no arriesgarlo y que sólo lo utilice si las circunstancias del partido se lo piden.

Leer más: Darío Benedetto será suplente en Newell's en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito

De hecho, fuentes del club sostienen que es lo que pasará este sábado: Benedetto será suplente y esperará su oportunidad de debutar en Newell's, nada menos que en un clásico, en caso de que el entrenador decida incluirlo en algún momento del partido.

Noticias relacionadas
Juan Pablo Vojvoda es el nuevo entrenador del mítico equipo de Santos. El técnico empezó su carrera en Newells

Un ex-Newell's es el nuevo entrenador del mítico Santos de Brasil

Marcos Rojo ya debutó en Racing, pero este viernes contó que había tenido contactos con Newells.

Un jugador de muy alto perfil contó que tuvo contactos con Newell's antes de firmar para Racing

Los jugadores cerraron el banderazo este jueves a la noche.

Banderazo en Newell's: la provincia quedó conforme con el operativo en el Coloso

Mateo Silvetti se despidió de Newells y jugará junto a Lionel Messi en Inter Miami.

Fin a las especulaciones: Newell's confirmó que Mateo Silvetti se va a Inter Miami

Ver comentarios

Las más leídas

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Lo último

Guillermo Francos dijo que no tiene constancia de un sistema de retornos

Guillermo Francos dijo que no tiene constancia de un "sistema de retornos"

Microcentro vallado: Javier Milei llega a la Bolsa de Comercio con un megaoperativo

Microcentro vallado: Javier Milei llega a la Bolsa de Comercio con un megaoperativo

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Microcentro vallado: Javier Milei llega a la Bolsa de Comercio con un megaoperativo

Habrá cortes hasta las 22 por los protocolos dispuestos por el gobierno nacional. Las manifestaciones contra el presidente se desarrollan a dos cuadras a la redonda
Microcentro vallado: Javier Milei llega a la Bolsa de Comercio con un megaoperativo
Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos
policiales

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar
Economía

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Usurpación: se metieron a una casa porque el dueño había muerto pero apareció y estaba vivo

Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Ovación
De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newells del Tata Martino

Por Carlos Durhand
Ovación

De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newell's del Tata Martino

De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newells del Tata Martino

De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newell's del Tata Martino

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Darío Benedetto irá al banco de suplentes de Newells en el clásico ante Central

Darío Benedetto irá al banco de suplentes de Newell's en el clásico ante Central

Policiales
Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

La Ciudad
Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro
La Ciudad

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Por Facundo Borrego
Política

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario
POLITICA

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico
Ovación

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta
Información General

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta

Javkin y la causa fentanilo: No van a ser las últimas ni las únicas detenciones
Información General

Javkin y la causa fentanilo: "No van a ser las últimas ni las únicas detenciones"

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto
Política

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos
Política

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: Ni siquiera alcanza a la mitad
Política

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: "Ni siquiera alcanza a la mitad"

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro
Economía

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro

El consumo masivo no encuentra piso: cayó la venta en mayoristas
Economía

El consumo masivo no encuentra piso: cayó la venta en mayoristas

El gobierno no logra equilibrar la tasa y el dólar repunta
Economía

El gobierno no logra equilibrar la tasa y el dólar repunta