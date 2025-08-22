Darío Benedetto irá al banco de suplentes de Newell's en el clásico ante Central

El delantero aceleró su recuperación y estará en el banco esperando su oportunidad de debutar con la camiseta rojinegra

Central y Newell's ingresaron este viernes en la recta final de su preparación para el clásico de este sábado a las 17.30 en el Gigante. Ariel Holan y Cristian Fabbiani ultiman por estas horas los detalles y preparan las alineaciones para el gran partido en Arroyito.

En Newell's, más allá del esquema y de los intérpretes que elija Fabbiani, al menos para el comienzo del partido, una de las incógnitas es qué pasará con Darío Benedetto, quien llegó al club en junio para reforzar el ataque y todavía no pudo debutar por una sucesión de lesiones.

Este jueves, cuando habló en la conferencia de prensa conjunta con Jorge Broun, el delantero paraguayo Carlos González reveló que Benedetto está trabajando para que ambos puedan jugar juntos el clásico. ¿Fue una pista de lo que pueda pasar este sábado en el Gigante?

Solo jugó un rato contra Mazatlan

embargo, no parece tan probable que el ex-Boca arranque como titular en Arroyito. Desde que llegó a Newell's sólo jugó un rato ante el equipo mexicano Mazatlan, en el cuadrangular de Veracruz. Ese día se lesionó el aductor y tuvo que salir anticipadamente. Aunque nunca se dijo oficialmente, la hipótesis es sufrió un desgarro.

Semanas después, Benedetto parecía recuperado y era un hecho que sería titular ante Central Córdoba en el Coloso, por la tercera fecha del torneo Clausura. Pero un día antes volvió a sentir un tirón en el mismo aductor y desde entonces está inactivo, aunque en los últimos días sus entrenamientos se intensificaron notoriamente.

La pista que dio Cocoliso González

Se sabe que hace unos días el delantero expresa su intención de estar disponible para el clásico y de alguna manera la declaración de Cocoliso González lo prueba. Sin embargo, lo más probable es que Fabbiani lo deje en el banco para no arriesgarlo y que sólo lo utilice si las circunstancias del partido se lo piden.

De hecho, fuentes del club sostienen que es lo que pasará este sábado: Benedetto será suplente y esperará su oportunidad de debutar en Newell's, nada menos que en un clásico, en caso de que el entrenador decida incluirlo en algún momento del partido.