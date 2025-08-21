Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

El juez Gustavo Pérez de Urrechu admitió la elevación a juicio de una causa que involucra a Daniel David R. (de 37 años) y María Luz H. (39) por el homicidio de José Coelho De Sousa De Melo, de 86 años, ocurrido el 21 de agosto de 2023 en la localidad de Pérez. Los delitos tipificados son homicidio calificado por ensañamiento y alevosía, en carácter de coautores, solicitando la Fiscalía la prisión perpetua para los acusados. En este caso el juez decidió mantener la prórroga extraordinaria de la prisión preventiva de ambos hasta el 24 de agosto de 2026 o bien hasta la finalización de la audiencia de debate.

El fiscal Luis Schiappa Pietra les atribuyó que el lunes 21 de agosto de 2023, aproximadamente a las 20.30, en la zona de Rivadavia al 900 de Pérez, la acusada se encontraba en la vereda del domicilio de José Coelho de Sousa de Melo, para quien trabajaba aproximadamente desde hacía un año y medio. María Luz H. ingresó al domicilio junto a su pareja, Daniel David R., violentando la puerta al saber de que no había otras personas en la casa. Entre ambos golpearon a la víctima con elementos contundentes en la cabeza. Luego ataron por medio de un trapo a un cable y con ese elemento causaron la muerte por sofocación de la víctima.

De Sousa De Melo, de 84 años, vivía en Pérez desde siempre y formaba parta de la ola de inmigración de portugueses que llegaron al oeste de Rosario y a Pérez a medidos del siglo XX. Aquel 21 de agosto, uno de los hijos de José lo llamó por teléfono varias veces pero no tuvo respuesta. Con preocupación, el hombre se comunicó con la Policía para que lo ayudaran a ingresar a la vivienda de su padre, quien vivía solo en Rivadavia 975 de Pérez. Allí se encontraron con la escena de un crimen: José estaba tendido en el suelo boca abajo, ahorcado con un cable HDMI, amordazado con un trapo y con varios signos de violencia en su cuerpo.

Desde la Fiscalía realizaron distintas tareas investigativas relacionadas a las imágenes registradas por cámaras de vigilancia de la zona. En ellas, según contaron los allegados de la víctima, se veía a dos personas subiendo a un remís con dos televisores y otros elementos. El destino de ese viaje fue un domicilio de barrio Ludueña, donde los pasajeros se retiraron sin pagarle al conductor, quien luego realizó la denuncia. Con una orden judicial, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) procedió a un allanamiento en una vivienda de Vélez Sarsfield al 6400. Allí se identificó a cinco personas y secuestraron sus celulares, pero no quedaron demorados porque no eran los buscados. Cerca de esa casa, además, fueron hallados el DNI y otros documentos de la víctima.

Al observar las cámaras, la principal sospechada era la una mujer que trabajaba realizando tareas domésticas en la casa, precisamente María Luz H., y su pareja de entonces, Daniel David R. El 24 de agosto un grupo de irrupción y efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ingresó a las 12 a la vivienda de Vélez Sarsfield al 6400, próxima a la anterior, y detuvieron a ambos bajo la sospecha de que participaron en el homicidio de De Sousa De Melo.

En el nuevo allanamiento los efectivos se encontraron con una decena de personas, entre ellas María Luz H. y Daniel David R., a quienes les secuestraron cinco teléfonos celulares y un televisor de 29 pulgadas que sería el que le robaron a De Sousa De Melo.