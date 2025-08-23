Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria El fuego comenzó cerca de las 5 en Dr. José Julián Pérez al 2400 en el barrio de Nuevo Alberdi Oeste de Rosario. No hubo víctimas ni heridos 23 de agosto 2025 · 11:27hs

Bomberos acudieron ante un incendio en la zona noroeste

Bomberos Voluntarios y Zapadores asistieron esta madrugada a un fuerte incendio de una vivienda precaria en Nuevo Alberdi Oeste de Rosario. Durante más de 90 minutos las unidades de rescate trabajaron en una casa de Dr. José Julián Pérez 2470, que sufrió graves daños, pero sin lamentar víctimas ni heridos.

Los bomberos llegaron al lugar pasadas las 5 y se encontraron con una vivienda precaria de paredes y techos de chapa con postes de madera en llamas, aunque sin riesgo de propagación al momento del arribo. Dentro de la vivienda no se encontraba el titular, ni había personas atrapadas.

Voluntarios y Zapadores trabajaron en conjunto con una manguera para sofocar el fuego. Luego tomaron datos y constataron el lugar para realizar el informe de análisis del incendio y determinar la causa: llamas directas a un portafoco y cocina.

image Consecuencias del incendio Producto del fuego, el techo de la vivienda quedó totalmente destruido, así como los postes que sostenían las paredes de chapa y un ropero que estaba en esa parte de la casa.

Mientras los bomberos trabajaban en el lugar, se acercó Leandro Sebastián F., de 36 años, que dijo vivir en la vivienda, pero que no se encontraba en el momento del incendio.