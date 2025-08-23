La Capital | Zoom | Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Drama, ciencia ficción, thriller y hasta romance caracterizan a las series que los usuarios de Netflix no pueden dejar de mirar. La lista en esta nota

23 de agosto 2025
Desde su estreno

Desde su estreno, "En el barro" se convirtió en lo más visto en Netflix

La incorporación de nuevas series al catálogo de Netflix está causando furor entre los usuarios, que ya eligen sus historias favoritas para envolverse en maratones interminables. Es así que el ranking quedó repleto de historias para todo tipo de preferencias. Y elegir entre ellas se vuelve una tarea compleja.

Actualmente, es posible encontrarse con distintos géneros ocupando el lugar de lo más visto. Se trata de series que han estrenado este mismo año y solo en un caso la continuación de una historia que ya tenía sus fanáticos.

Con tanto para ver, muchas veces resulta difícil encontrar la serie perfecta. Por eso, a continuación, una lista de las producciones que los usuarios están eligiendo por encima de cualquier otra propuesta en Netflix.

Las 5 series que la están rompiendo en Netflix

“En el barro”

Los usuarios esperaban con ansiasEn el barro”, el spin off de la reconocida serie “El Marginal”. La historia se inscribe en la misma línea temporal pero transcurre, en cambio, en una cárcel de mujeres. La trama se enfoca en la vida de la pareja de Mario Borges (interpretado por Claudio Rissi), Gladys Guerra, mejor conocida como “La Borges”, encarnada por Ana Garibaldi.

En la serie dirigida por Sebastián Ortega se aborda la unión de cinco mujeres a raíz de un accidente casi mortal. Esta relación, con “La Borges” como jefa, se mantiene durante los días de encierro. Dentro del régimen carcelario, las “embarradas” pondrán de sus armas propias para constituirse, sin buscarlo, en una nueva banda. Juntas y a sus modos tendrán que hacerle frente a la hostilidad, la violencia y la puja de intereses dentro del juego de poder carcelario.

Embed

“Los ríos del destino”

Este crudo thriller dramático brasilero promete arrastrar a los espectadores en una oscura historia de supervivencia y venganza, ambientada en región de la Amazonia brasileña. La serie se desarrolla en 4 capítulos de entre 50 y 60 minutos y combina el drama criminal con un trasfondo social y espiritual.

En “Los ríos del destino” distintos personajes inician una búsqueda que se entrecruzará con el mismo objetivo: infiltrarse en una red de tráfico para rescatar a Janalice, una adolescente que es secuestrada por una banda criminal. Por su parte, Janalice, luchará por sobrevivir y escapar de su destino, impulsada por la necesidad de justicia y venganza.

Embed

“Merlina”

Tras la ansiosa espera de sus fanáticos, la primera parte de la segunda temporada de "Merlina", la tenebrosa serie protagonizada por Jenna Ortega, llegó a Netflix. Se trata de la nueva versión de "Los locos Addams", una historia que volvió a cautivar a las nuevas generaciones.

En esta temporada, la serie se inclina más hacia el horror gótico y deja de lado los intereses románticos. Cobra mayor protagonismo la familia Addams, en especial la relación entre Merlina y su madre, y se presentan nuevos personajes y misterios, sin dejar de lado las sorpresas y cameos.

Cabe destacar que la segunda temporada de “Merlina” se estrena en dos partes: la primera entrega ya está disponible, mientras que la segunda verá la luz el 3 de septiembre. En total, contará con ocho capítulos, de los cuales cuatro ya se pueden disfrutar.

Embed

“Jóvenes y millonarios”

“Jóvenes y millonarios” es la miniserie francesa que se robó la atención de los usuarios en Netflix. Se trata de una comedia dramática recién estrenada que se divide en 8 capítulos de 30 minutos. Al ponerle play, los espectadores quedan encantados visualmente con los escenarios, paisajes y colores más vibrantes y lujosos.

La trama sigue las vidas de cuatro amigos adolescentes que se vuelven millonarios de la noche a la mañana. Con 17 años y 17 millones de euros recién ganados, el grupo vive la vida en Marsella con todo tipo de lujos: desde ropa y autos de primera marca hasta fiestas y hoteles llenos de excesos. Sin embargo, esa que parecía la solución a sus problemas se vuelve un problema en sí, conduciendo a los jóvenes hacia el caos y la confusión.

Embed

“Pecados inconfesables”

“Pecados inconfesables” es el título del thriller erótico que envuelve al público en un verdadero relato de misterio. Con 18 capítulos sumerge al espectador en una historia intensa, cargada de drama, tensión psicológica y erotismo, que mantiene el suspenso de principio a fin.

En la serie, Helena Rivas, una exitosa empresaria, busca liberarse de su esposo violento y abusivo, Claudio Martinez. Con este objetivo, se une a Iván, un scort con quien empieza a trazar un arriesgado plan: grabar a Claudio en una situación comprometedora para chantajearlo y conseguir el divorcio. La trama da un giro inesperado cuando Claudio desaparece sin dejar rastro.

Embed

