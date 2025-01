Luciano Lollo tras su llegada a Newell's: "Es un gran paso en mi carrera"

El zaguero contó cómo fueron estas primeras horas desde que surgió la posibilidad de firmar con la Lepra. "Estoy muy contento, me han recibido de la mejor manera y ya estoy con ganas de ponerme a disposición del entrenador para trabajar", esgrimió.

Tanto el asesor estratégico Leproso, Rubén Capria , como el entrenador Mariano Soso , se cargaron sobre sus hombros la responsabilidad de poder convencer a los jugadores para que finalmente elijan a Newell's para el próximo paso de su carrera futbolística. En Lollo lograron torcer la decisión a favor de la Lepra. "Los llamados de Rubén (Capria, mánager leproso) y de Mariano (Soso) han sido de gran importancia, porque realmente, han demostrado que me querían tener acá, y fue lo que terminó dándome el empujón para decidir".

"Hoy encuentran un jugador mucho más maduro, con más experiencia, el año pasado me ha tocado jugar bastante y, por suerte, conseguir títulos, que no es sencillo en nuestro fútbol. Uno va a tratar de dar lo mejor acá, para poder seguir en esa senda", sentenció Lollo.

Lollo3.jpg Luciano Lollo proviene de Estudiantes de La Plata, club con el que logró tres títulos recientemente.

La referencias que tiene sobre Newell's

Para cualquier futbolista que elige ponerse la camiseta de Newell's, que no nació futbolísticamente en la Lepra y que lo ha visitado con otro equipo, una de las grandes motivaciones es jugar en el Coloso. Y también lo es para Lollo: "Es un hermoso estadio, cada vez que me tocaba ir disfrutaba por el entorno por la misma cancha que tiene un césped hermoso, así que nada hoy me toca defender esta camiseta y lo voy a hacer de la mejor manera", agregó.

A pesar de haber logrado tres títulos con el Pincha, Lollo resetea sus ansias de victorias en el Parque Independencia y buscará el éxito desde el rol que le de el entrenador leproso. "Mi objetivo es sumar desde donde me toque. Soy un jugador al que le gusta trabajar seriamente y tratar de ser importante en un equipo protagonista".