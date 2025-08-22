Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

El espacio para las infancias será remodelado y ampliará su superficie, por lo que ingresó en un plan de obras por 45 días. El detalle de las obras

La Isla de los Inventos permanecerá cerrada hasta finales de septiembre . Esto se debe al plan de obras de ampliación y mejoras que está desarrollando la Municipalidad de Rosario. Mientras duren los trabajos, el municipio invita a visitar las otras propuestas que integran el Tríptico de la Infancia: la Granja de la Infancia y el Jardín de los Niños.

El proyecto de remodelación del espacio ubicado en Wheelwright 1402 comenzó esta semana e incluirá la incorporación de nuevos dispositivos lúdicos, mejoras en la accesibilidad y la circulación , así como la puesta en valor del entorno.

El objetivo de las remodelaciones es hacer frente a la demanda creciente del espacio. Así, las tareas duplicarán la superficie de la Isla de los Inventos incorporando un espacio exterior de 4 mil metros cuadrados. Además, el rediseño del lugar permitirá una circulación más fluida y se instalará una gran entrada al final de las viejas vías del ferrocarril.

En detalle, las obras incluyen la nivelación del suelo, la repavimentación de los andenes , así como la construcción de un resguardo perimetral y la parquización del espacio . La nueva infraestructura contará también con una boletería, bancos y luminarias que brindarán mayor confort y seguridad.

Por otra parte, la Isla de los Inventos sumará dispositivos lúdicos que incluyen juegos ópticos y sonoros, catalejos, zorritas y una "floresta encantada". Se crearán zonas de descanso y espacios para espectáculos, ubicadas de manera estratégica para que todas las personas puedan hacer uso.

La reapertura traerá consigo a los antiguos trenes transformados en bibliotecas y lugares de juego. Además, en temporada estival, la Isla de los Inventos abrirá sus puertas en horario nocturno para recibir a las infancias.

Asimismo, habrá más juegos de movimiento, de palabras, y una casa para acciones solidarias donde los jóvenes podrán inscribirse en grupos de 30 para realizar campañas en toda la ciudad.

La transformación de La Isla de los Inventos

Los asistentes a la Isla de los Inventos se encontrarán en esta nueva franja zorritas a pedal, señalética ferroviaria, instalaciones sensoriales, fuentes de agua, bancos con escenas narrativas, biblioteca en vagones, jardín de mariposas, catalejos, escenario para actividades culturales. Y un nuevo portal de ingreso desde calle Presidente Roca. “Aunque ahora a muchos les parezca mal (invertir en Cultura), nosotros en eso somos bien caprichosos y creemos todo lo contrario”, remarcó el intendente Pablo Javkin, al momento de presentar las obras.

El secretario de Cultura del municipio, Federico Valentini se sumó a la arenga del intendente. "Es una decisión política que se sostiene, se defiende y construye todos los días. En un país donde muchos bajan la persiana, Rosario invierte. Y lo hace en lo que creemos: en cultura, en infancia, en espacio público, en comunidad. La ampliación de la Isla no es solo una obra. Es una señal. Una confirmación de que el Estado, cuando trabaja con convicción, puede transformar", enfatizó.

En relación a la incorporación de la noche al espacio lúdico, agregó: "El derecho a habitar la ciudad no tiene hora. Queremos que Rosario viva su espacio público de día, de tarde y de noche, con seguridad, con cultura y con alegría. La Isla crece. Y con ella crece Rosario".