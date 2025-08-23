Casi grita Newell's: Carlos González estuvo a punto de abrir el clásico rosarino

Cocoliso le ganó el duelo a Carlos Quintana y ejecutó un potente remate en el área de Central durante el segundo tiempo

La nueva edición del clásico rosarino tuvo a los delanteros como protagonistas este sábado. Después del primer remate canalla a cargo de Alejo Veliz en el arco de enfrente, Carlos González contó con una de las situaciones de gol más claras de la tarde en el Gigante de Arroyito.

El delantero rojinegro estuvo a centímetros de abrir el marcador para la visita en el segundo tiempo. Gracias a un pelotazo preciso de Martín Fernández Figueira , la Lepra generó peligro por primera vez en el área canalla.

Cocoliso no había tenido ninguna oportunidad de rematar hasta entonces y la primera fue casi ideal. Cuando quedó frente a Jorge Broun , sacó un derechazo fuerte y la pelota salió por arriba del travesaño.

En su segundo partido como titular, Fernández se lució con un pelotazo que tomó desprevenido al fondo canalla. González superó la marca de Quintana y quedó en una buena posición para rematar, pero no pudo aprovechar la situación.

¡¡COCOLISO GONZÁLEZ LA TIRÓ POR ARRIBA Y SE PERDIÓ EL 1-0 DE LA LEPRA EN EL CLÁSICO DE ROSARIO!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/GHXUhjGNYA — SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2025

El nueve de la Lepra entró al área por el sector derecho y le pegó de primera a una pelota que picó bastante alto. Aunque no llegó a generar una trayectoria descendente, el disparo inquietó a Fatura y al público local.

Antes de esta acción, Veliz también estuvo cerca de convertir en el Gigante de Arroyito. A diferencia de lo que ocurrió en el área de Central, el delantero hizo una media vuelta precisa y el arquero Juan Espínola tuvo que rechazar el balón mientras estaba tapado.

Hasta este sábado, Cocoliso González sólo había convertido dos goles con la camiseta de Newell's. Ambos fueron después del Torneo Apertura 2025, que terminó sin tantos.