El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Otro que alcanzó a cumplir fue el arquero Espínola

Newell's no estuvo a la altura del clásico y lo perdió. Entre lo poco para rescatar estuvo el uruguayo Martín Fernández, reemplazante del suspendido Luca Regiardo. Aportó entrega y respaldó a la defensa. Y metió una asistencia a Cocoliso González.

También, el guardameta Juan Espínola tapo un par de envíos que pudieron aumentarla cuenta en Arroyito.

Juan Espínola 5,5 : seguro en los centros, le tapó un mano a mano a Campaz. Nada que hacer en el tiro libre de Di María.

Alejo Montero 4,5: lo atacaron bastante por su costado y no anduvo mal. No se proyectó nunca.

Luciano Lollo 4,5: la mayoría de las ocasiones, encimó a Copetti. Prevaleció en el juego aéreo. Vio la roja antes del final

Fabián Noguera 5: sólido para rechazar de arriba ante cada centro canalla. Dominó el área rojinegra.

Víctor Cuesta 4,5: mejor para defender cerca de su arco que cuando Veliz lo obligaba a salir hacia el costado.

Ángelo Martino 4,5: tenía la dura misión de seguir a Di María y no lo superó. Atado, no pasó al ataque.

Martín Fernández 5,5: despliegue y pierna fuerte para interrumpir el circuito de juego rival. Una asistencia para el tiro final de Cocoliso González, que se fue alto. Hizo la falta que terminó en el gol canalla.

Ever Banega 5: toques claros, pero ninguno que sea una asistencia o un pase profundo.

Luciano Herrera 4: el vértigo en el traslado careció de resolución y terminó chocando.

Carlos González 5: bajó varias pelotas de arriba. A Komar le ganó el duelo. Con Quintana no pudo. Muy solo

Gonzalo Maroni 4: insinuó con ser desequilibrante y se apagó pronto. Traslados flojos y e imprecisiones impropias de su talento.

En Newell's ingresaron

David Sotelo 4: intentó un remate fallido, de lejos, apenas entró. No pudo entrar mucho en contacto con la pelota.

Darío Benedetto -: precalentó antes del gol y entró luego. Controló algunas en el área, sin lograr nada provechoso.

Juan Manuel García -: ingresó para tener un delantero que gane en lo alto, así el equipo la metía por arriba.

Saúl Salcedo -: otro que entró para sumar adelante un futbolista con juego aéreo.

El DT Cristian Fabbiani 4: la propuesta que persigue hacerse fuerte desde atrás se profundizó. Casi que no tuvo interés en mirar el arco contrario. Optó por ser sumamente cauteloso. A los laterales-volante no los dejó subir. Le alcanzó, hasta que Central encontró el triunfo con el tiro libre de Di María.