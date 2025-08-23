Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Fideo no venía haciendo un gran partido, pero hizo un gol de antología. Coronel, Ibarra, Veliz y Komar, otros de los puntos altos en el equipo de Holan.

Ángel Di María fue la gran figura del clásico por notable gol de tiro libre.

Jorge Broun 5,5: Prácticamente un espectador de lujo. No tuvo que esforzarse en ninguna. La única clara de Newell's fue un remate alto de Cocoliso.

Emanuel Coronel 7: Un partido más que correcto, atento en la marca, seguro y con una proyección constante. Fue un motorcito por la derecha y de una de esas trepadas llegó la falta para el tiro libre del gol.

Juan Cruz Komar 7: Gran partido del zaguero. No falló en ninguna y cuando tuvo que actuar sobre Cocoliso se impuso en todos los duelos.

Carlos Quintana 6,5: Hizo un gran partido, pero la única que tuvo Newell's fue por un mal cálculo suyo. El resto, correcto en todas. Salvo en esa jugada, anuló a Cocoliso González.

Agustín Sández 5,5: Un esfuerzo supremo y mucha enjundia. No pasó grandes sobresaltos en la marca y cuando pudo pasó al ataque.

Franco Ibarra 7,5: De menor a mayor. Erró algunas en el primer tiempo, pero creció, se adueñó del medio y se la bancó solo. Contuvo, y fue salida. Gran partido.

Ignacio Malcorra 6: Correcto con la pelota al pie y las jugó casi todas bien, pero no lo favoreció la posición. Jugó muy atrás y el arco de enfrente le quedó siempre lejos.

Ángel Di María 8: Rompió el clásico con un tiro libre magistral, al ángulo e inatajable. Se transformó en el héroe después en un partido en el que no todas le salieron. Claro, le salió la más importante.

Jaminton Campaz 5,5: Estuvo activo y participativo, pero con la intermitencia del último tiempo. Tuvo un mano a mano para sellar el partido y lo falló.

Enzo Copetti 5: Batalló contra todo y todos, pero su aporte fue ínfimo. Es cierto que no le quedó ninguna, pero tampoco se las fabricó. Se fue reemplazado.

Alejo Veliz 7,5: Tuvo un solo remate franco al arco, pero exigió al punto de convertirse en una pesadilla para los centrales rivales. En la última hizo un jugadón.

Leer más: Ángel Di María, el héroe del clásico: golazo para que explote el Gigante en la victoria ante Newell's

Ingresaron en Central

Agustín Módica -: Pocos minutos en cancha, pero se acopló bien. A él le hicieron la infracción que derivó en la expulsión de Luciano Lollo.

Gaspar Duarte -: Entró en el final para consumir minutos y para que los hinchas aplaudieran a rabiar a Angelito Di María

Facundo Mallo -: Ingresó para defender en los últimos minutos todas las pelotas que Newell's iba a enviar por aire. Casi no entró en juego.

Ariel Holan, el DT 7: Central fue el equipo que quiso ganar el clásico de principio a fin. Su equipo manejó más y mejor la pelota que el rival. Arriesgó con un solo 5 de arranque, lo que fue toda una apuesta. Lo que pensó le salió y Central metió un triunfazo de aquellos.