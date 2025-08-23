La Capital | Ovación | Ángel Di María

Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Fideo no venía haciendo un gran partido, pero hizo un gol de antología. Coronel, Ibarra, Veliz y Komar, otros de los puntos altos en el equipo de Holan.

Elbio Evangeliste

23 de agosto 2025 · 20:01hs
Pegada de crack. Di María resolvió el clásico con un golazo.

Ángel Di María fue la gran figura del clásico por notable gol de tiro libre.

Jorge Broun 5,5: Prácticamente un espectador de lujo. No tuvo que esforzarse en ninguna. La única clara de Newell's fue un remate alto de Cocoliso.

Emanuel Coronel 7: Un partido más que correcto, atento en la marca, seguro y con una proyección constante. Fue un motorcito por la derecha y de una de esas trepadas llegó la falta para el tiro libre del gol.

Juan Cruz Komar 7: Gran partido del zaguero. No falló en ninguna y cuando tuvo que actuar sobre Cocoliso se impuso en todos los duelos.

Carlos Quintana 6,5: Hizo un gran partido, pero la única que tuvo Newell's fue por un mal cálculo suyo. El resto, correcto en todas. Salvo en esa jugada, anuló a Cocoliso González.

Agustín Sández 5,5: Un esfuerzo supremo y mucha enjundia. No pasó grandes sobresaltos en la marca y cuando pudo pasó al ataque.

Franco Ibarra 7,5: De menor a mayor. Erró algunas en el primer tiempo, pero creció, se adueñó del medio y se la bancó solo. Contuvo, y fue salida. Gran partido.

Ignacio Malcorra 6: Correcto con la pelota al pie y las jugó casi todas bien, pero no lo favoreció la posición. Jugó muy atrás y el arco de enfrente le quedó siempre lejos.

Ángel Di María 8: Rompió el clásico con un tiro libre magistral, al ángulo e inatajable. Se transformó en el héroe después en un partido en el que no todas le salieron. Claro, le salió la más importante.

Jaminton Campaz 5,5: Estuvo activo y participativo, pero con la intermitencia del último tiempo. Tuvo un mano a mano para sellar el partido y lo falló.

Enzo Copetti 5: Batalló contra todo y todos, pero su aporte fue ínfimo. Es cierto que no le quedó ninguna, pero tampoco se las fabricó. Se fue reemplazado.

Alejo Veliz 7,5: Tuvo un solo remate franco al arco, pero exigió al punto de convertirse en una pesadilla para los centrales rivales. En la última hizo un jugadón.

Ingresaron en Central

Agustín Módica -: Pocos minutos en cancha, pero se acopló bien. A él le hicieron la infracción que derivó en la expulsión de Luciano Lollo.

Gaspar Duarte -: Entró en el final para consumir minutos y para que los hinchas aplaudieran a rabiar a Angelito Di María

Facundo Mallo -: Ingresó para defender en los últimos minutos todas las pelotas que Newell's iba a enviar por aire. Casi no entró en juego.

Ariel Holan, el DT 7: Central fue el equipo que quiso ganar el clásico de principio a fin. Su equipo manejó más y mejor la pelota que el rival. Arriesgó con un solo 5 de arranque, lo que fue toda una apuesta. Lo que pensó le salió y Central metió un triunfazo de aquellos.

Ángel Di María en el festejo final de Central.

Di María: "Esto lo soñé toda la vida, no sé que más pedir, me queda ser campeón con Central"

Cristian Fabbiani hizo el típico gesto del futbolero que reconoce haber visto un auténtico golazo. Fue cuando Ángel Di María la clavó en el ángulo. 

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Ever Banega le comete infracción a su excompañero de selección Ángel Di María. Después se la devolvió.

Duelo de selección: Ángel Di María y Ever Banega no se dieron respiro en la marca

Ángel Di María volvió a vivir a Rosario con su esposa y sus hijas.

La esposa de Ángel Di María y el clásico en Central: "El más esperado de toda su vida"

