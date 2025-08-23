Holan: "Ángel está haciendo un esfuerzo enorme, y en Central estamos muy felices por él"

Holan mostró su gran satisfacción por su segundo triunfo en un clásico y por el rendimiento protagónico de Di María en este cotejo tan especial para todo el pueblo de Central

Pura felicidad. Holan destacó el rol protagónico que le tocó llevar a Di María en este nuevo triunfo de Central en el clásico.

La nueva victoria en el clásico, rápidamente se transformó en felicidad total y festejos en el vestuario de Central. Todo se convirtió en celebración en las filas canallas y su responsable táctico se mostró muy contento en la rueda de prensa por el rol protagónico que lo tocó interpretar a Di María en este nuevo triunfo, esta vez ante su propia gente.

”Lo veo muy bien a Ángel. Mejor partido a partido. Está haciendo un esfuerzo enorme para seguir creciendo, y en Central estamos muy felices por él”, confió el entrenador Ariel Holan , en contacto con los medios de prensa que cubrieron este trascendental duelo en el estadio de Arroyito.

” Todo lo que le está pasando ahora, lo tiene merecido. Poder actuar en un clásico de esta ciudad después de mucho tiempo y hacer este golazo es para elegidos. Muchas veces el fútbol suele ser muy duro y diferente a lo que él jugaba en Europa y la adaptación es compleja para el que viene a este fútbol”, se encargó de remarcar el DT auriazul.

Para Holan, fue un merecido premio

Sobre la exquisita anotación de ideo, que volvió a inclinar la balanza nuevamente en favor de Central, el entrenador resaltó que “fue un golazo de Ángel y fue un premio por la búsqueda que tuvimos, fue merecido”. Y profundizó: “Muchas veces, los equipos que vienen al Gigante se nos repliegan y nosotros tenemos nos tenemos que enfocar en continuar por este camino. Cuando vos ganás, que es el verbo que enamora al fútbol, se mira todo con otro cristal”, advirtió Holan.

En ese marco de gran alegría de carácter colectiva, el lider del cuerpo técnico que conduce Central también hizo referencia al desarrollo del partido que terminó en merecida victoria para el dueño de casa, Holan se animó a expresar sin inconvenientes sus sensaciones.

”Los que no somos guerreros de nacimiento, nos vamos haciendo guerreros, y cuando las cosas no salen, uno lo siente igual porque está comprometido con esta institución tan importante”.

Holan reconoció que no fue un gran partido

Dentro del análisis que trazó sobre el trámite del cotejo, el DT auriazul reconoció que “no fue el mejor partido de su equipo en el torneo, pero en este momento a casi nadie le importa”.

Del mismo modo, se refirió a su primera victoria en el Gigante en este torneo Clausura, ya que había obtenido un triunfo de visitante y luego sumaba cuatro empates. “El gol de Di María y este gustazo en el clásico ayudan a solucionando y a mejorar todo”.

Para culminar, Holan expuso sin rodeos un balance positivo y optimista en relación al nivel y al funcionamiento del equipo. “No tengo dudas de que el triunfo fue justo. El equipo jugó suelto. Sabemos perfectamente la importancia que tiene el clásico, y por eso estamos muy felices, pero igual sabemos que debemos seguir afrontando desafíos de esta manera para seguir creciendo”.